https://1prime.ru/20260121/mvd-866728559.html

МВД будет получать данные об иностранцах, прибывающих в Россию на самолете

МВД будет получать данные об иностранцах, прибывающих в Россию на самолете - 21.01.2026, ПРАЙМ

МВД будет получать данные об иностранцах, прибывающих в Россию на самолете

Министерство внутренних дел РФ будет получать информацию об иностранцах и лицах без гражданства, прибывающих в Россию на самолете, а также о водителях,... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T02:48+0300

2026-01-21T02:48+0300

2026-01-21T02:48+0300

бизнес

россия

общество

рф

мвд

фсб

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866728559.jpg?1768952906

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел РФ будет получать информацию об иностранцах и лицах без гражданства, прибывающих в Россию на самолете, а также о водителях, осуществляющих международные автомобильные перевозки в России, следует из распоряжения правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. "Обеспечение подключения МВД России к системам бронирования авиабилетов международных перевозчиков в целях заблаговременного уведомления международных перевозчиков об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которым въезд на территорию России запрещен", - говорится в распоряжении. Такие меры должны быть приняты к 10 декабря 2027 года. Ответственными ведомствами названы Минтранс, МВД и ФСБ России. Также Минтранс и МВД РФ начнут обмениваться данными о водителях, осуществляющих международные перевозки и проездных документах, приобретенных иностранными гражданами, состоящими в реестре контролируемых лиц. Такой обмен должен быть обеспечен к 31 декабря 2026 года, ответственные ведомства - Минтранс, Минцифры и МВД.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, мвд, фсб, минцифры