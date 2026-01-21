Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260121/mvd-866728559.html
02:48 21.01.2026
 
МВД будет получать данные об иностранцах, прибывающих в Россию на самолете

МВД будет получать данные об иностранцах и лицах без гражданства, прибывающих в Россию

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел РФ будет получать информацию об иностранцах и лицах без гражданства, прибывающих в Россию на самолете, а также о водителях, осуществляющих международные автомобильные перевозки в России, следует из распоряжения правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Обеспечение подключения МВД России к системам бронирования авиабилетов международных перевозчиков в целях заблаговременного уведомления международных перевозчиков об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которым въезд на территорию России запрещен", - говорится в распоряжении.
Такие меры должны быть приняты к 10 декабря 2027 года. Ответственными ведомствами названы Минтранс, МВД и ФСБ России.
Также Минтранс и МВД РФ начнут обмениваться данными о водителях, осуществляющих международные перевозки и проездных документах, приобретенных иностранными гражданами, состоящими в реестре контролируемых лиц. Такой обмен должен быть обеспечен к 31 декабря 2026 года, ответственные ведомства - Минтранс, Минцифры и МВД.
 
Заголовок открываемого материала