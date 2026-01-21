https://1prime.ru/20260121/novgorod-866770927.html

В Новгородской области более 60 энергообъектов будут реконструированы

В Новгородской области более 60 энергообъектов будут реконструированы - 21.01.2026, ПРАЙМ

В Новгородской области более 60 энергообъектов будут реконструированы

Более 60 энергообъектов планируется реконструировать в Новгородской области до 2027 года по программе развития электросетевого комплекса, сообщил губернатор... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T22:28+0300

2026-01-21T22:28+0300

2026-01-21T22:28+0300

новгородская область

андрей рюмин

москва

россети

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806802_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_41718eec27ca5f3a4771f0d7a3eca6c7.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 янв - ПРАЙМ. Более 60 энергообъектов планируется реконструировать в Новгородской области до 2027 года по программе развития электросетевого комплекса, сообщил губернатор Александр Дронов. Как отмечает пресс-служба правительства региона, в среду в Москве Дронов обсудил с главой группы "Россети" Андреем Рюминым работу электросетевого комплекса. В Новгородской области на январских праздниках из-за снегопада были массовые отключения электричества. Во время ликвидации аварии 97 бригад "Россетей" устранили 2 тысячи обрывов проводов линий электропередачи, убрали 3,7 тысячи упавших деревьев. Дронов рассказал, что износ сетей электроснабжения в регионе – более 80%. "Для исправления ситуации по поручению президента России разработана программа повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Новгородской области в 2024-2027 годах. В соответствии с ней планируется реконструкция более 60 энергообъектов, монтаж свыше 750 километров самонесущего изолированного провода на воздушных линиях электропередачи, устойчивого к образованию наледи", – приводит пресс-служба слова Дронова. Губернатор рассказал, что в 2025 году была начата реконструкция четырех воздушных линий электропередачи в Любытинском, Батецком, Окуловском и Валдайском округах. В последних двух округах работы уже завершены. На 2026 год запланирована реконструкция линий электропередач на сумму 1,2 миллиарда рублей в Мошенском, Пестовском и Крестецком округах. "Ситуация в Новгородской области остается на особом контроле. На надежность электроснабжения потребителей здесь влияет не только погода, но и накопленный за предыдущие годы износ сетей… Сейчас мы готовимся к открытию новой магистральной подстанции (мощностью - ред.) 330 киловольт, начинаем строительство энергообъектов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург", – приводит пресс-служба слова Рюмина. Глава "Россетей" также сообщил, что компания приобрела для региона 76 единиц спецтехники, планируют поставить еще 41 машину.

https://1prime.ru/20260121/putin-866769953.html

новгородская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новгородская область, андрей рюмин, москва, россети