Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за случившегося в Одессе - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/odessa-866732750.html
"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за случившегося в Одессе
"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за случившегося в Одессе - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за случившегося в Одессе
Порты Одессы вскоре перестанут функционировать из-за действий местных властей, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T06:59+0300
2026-01-21T06:59+0300
в мире
одесса
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_5ab4e48b622a89848d4748e8dbd31aa9.jpg
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Порты Одессы вскоре перестанут функционировать из-за действий местных властей, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube. "Очень скоро к вам вообще не будут корабли заходить. Уже боятся заходить. Идет полное разрушение Одессы", — заявил он. Политолог объясняет сложившуюся ситуацию тем, что местная власть проявляет чрезмерную лояльность к Владимиру Зеленскому, поддерживая все его решения, включая увольнение мэра Геннадия Труханова. По его мнению, у властей нет долгосрочного видения, а основной интерес заключается в использовании бюджетных средств. Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов сообщил о намерении обжаловать это решение в суде, подчеркнув, что не собирается покидать страну или Одессу. Он также заявлял, что Зеленский хочет лишить его гражданства из-за подозрений в наличии российского паспорта, однако он отрицал, что является гражданином России. Губернатор Херсонщины Владимир Сальдо, в свою очередь, высказывал предположения, что истинная причина лишения Труханова гражданства связана с попыткой Зеленского взять под контроль финансовые ресурсы города, включая доходы от контрабанды.
одесса
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_2f3e6f98c3bd01b36d164b01212e6f00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, одесса, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Одесса, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин
06:59 21.01.2026
 
"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за случившегося в Одессе

Соскин: порты Одессы скоро будут парализованы

© fotolia.com / Hellen SergeyevaПорт
Порт - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Порт. Архивное фото
© fotolia.com / Hellen Sergeyeva
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Порты Одессы вскоре перестанут функционировать из-за действий местных властей, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube.
"Очень скоро к вам вообще не будут корабли заходить. Уже боятся заходить. Идет полное разрушение Одессы", — заявил он.
Политолог объясняет сложившуюся ситуацию тем, что местная власть проявляет чрезмерную лояльность к Владимиру Зеленскому, поддерживая все его решения, включая увольнение мэра Геннадия Труханова. По его мнению, у властей нет долгосрочного видения, а основной интерес заключается в использовании бюджетных средств.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов сообщил о намерении обжаловать это решение в суде, подчеркнув, что не собирается покидать страну или Одессу. Он также заявлял, что Зеленский хочет лишить его гражданства из-за подозрений в наличии российского паспорта, однако он отрицал, что является гражданином России. Губернатор Херсонщины Владимир Сальдо, в свою очередь, высказывал предположения, что истинная причина лишения Труханова гражданства связана с попыткой Зеленского взять под контроль финансовые ресурсы города, включая доходы от контрабанды.
 
В миреОдессаУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала