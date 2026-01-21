https://1prime.ru/20260121/odessa-866732750.html

"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за случившегося в Одессе

Порты Одессы вскоре перестанут функционировать из-за действий местных властей, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube. | 21.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Порты Одессы вскоре перестанут функционировать из-за действий местных властей, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube. "Очень скоро к вам вообще не будут корабли заходить. Уже боятся заходить. Идет полное разрушение Одессы", — заявил он. Политолог объясняет сложившуюся ситуацию тем, что местная власть проявляет чрезмерную лояльность к Владимиру Зеленскому, поддерживая все его решения, включая увольнение мэра Геннадия Труханова. По его мнению, у властей нет долгосрочного видения, а основной интерес заключается в использовании бюджетных средств. Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов сообщил о намерении обжаловать это решение в суде, подчеркнув, что не собирается покидать страну или Одессу. Он также заявлял, что Зеленский хочет лишить его гражданства из-за подозрений в наличии российского паспорта, однако он отрицал, что является гражданином России. Губернатор Херсонщины Владимир Сальдо, в свою очередь, высказывал предположения, что истинная причина лишения Труханова гражданства связана с попыткой Зеленского взять под контроль финансовые ресурсы города, включая доходы от контрабанды.

