В ОП предложили создать в России отдельные полосы для курьеров

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Отдельные полосы движения для курьеров и пользователей самокатов нужно создать в России, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Надо проработать вопрос о безопасности проезда курьеров, доставщиков, так как сейчас они образуют зону риска, для них по возможности должны быть созданы отдельные полосы движения. Также это касается и тех, кто управляет самокатом, для них необходимо сделать безопасные условия для движения, при этом, чтобы они не мешали пешеходам и автомобилям", - сказал Машаров.
По его словам, действующие правила дорожного движения уже содержат все необходимые требования, а органы ГИБДД и региональные власти ведут работу по повышению безопасности, однако курьеры и самокатчики сегодня образуют зоны повышенного риска. Выделенные полосы, по мнению члена ОП РФ, позволят курьерам безопасно передвигаться, не мешая пешеходам и автомобилистам.
Машаров подчеркнул, что при высокой цифровизации дорожного движения нарушения ПДД фиксируются камерами, однако создание специальных полос остается важной мерой для снижения числа аварий и повышения порядка на дорогах.
