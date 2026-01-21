https://1prime.ru/20260121/op-866729155.html

В ОП предложили создать в России отдельные полосы для курьеров

В ОП предложили создать в России отдельные полосы для курьеров - 21.01.2026, ПРАЙМ

В ОП предложили создать в России отдельные полосы для курьеров

Отдельные полосы движения для курьеров и пользователей самокатов нужно создать в России, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T03:42+0300

2026-01-21T03:42+0300

2026-01-21T03:42+0300

бизнес

технологии

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729155.jpg?1768956179

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Отдельные полосы движения для курьеров и пользователей самокатов нужно создать в России, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Надо проработать вопрос о безопасности проезда курьеров, доставщиков, так как сейчас они образуют зону риска, для них по возможности должны быть созданы отдельные полосы движения. Также это касается и тех, кто управляет самокатом, для них необходимо сделать безопасные условия для движения, при этом, чтобы они не мешали пешеходам и автомобилям", - сказал Машаров. По его словам, действующие правила дорожного движения уже содержат все необходимые требования, а органы ГИБДД и региональные власти ведут работу по повышению безопасности, однако курьеры и самокатчики сегодня образуют зоны повышенного риска. Выделенные полосы, по мнению члена ОП РФ, позволят курьерам безопасно передвигаться, не мешая пешеходам и автомобилистам. Машаров подчеркнул, что при высокой цифровизации дорожного движения нарушения ПДД фиксируются камерами, однако создание специальных полос остается важной мерой для снижения числа аварий и повышения порядка на дорогах.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, рф