Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОП предложили создать в России отдельные полосы для курьеров - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/op-866729155.html
В ОП предложили создать в России отдельные полосы для курьеров
В ОП предложили создать в России отдельные полосы для курьеров - 21.01.2026, ПРАЙМ
В ОП предложили создать в России отдельные полосы для курьеров
Отдельные полосы движения для курьеров и пользователей самокатов нужно создать в России, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T03:42+0300
2026-01-21T03:42+0300
бизнес
технологии
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729155.jpg?1768956179
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Отдельные полосы движения для курьеров и пользователей самокатов нужно создать в России, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Надо проработать вопрос о безопасности проезда курьеров, доставщиков, так как сейчас они образуют зону риска, для них по возможности должны быть созданы отдельные полосы движения. Также это касается и тех, кто управляет самокатом, для них необходимо сделать безопасные условия для движения, при этом, чтобы они не мешали пешеходам и автомобилям", - сказал Машаров. По его словам, действующие правила дорожного движения уже содержат все необходимые требования, а органы ГИБДД и региональные власти ведут работу по повышению безопасности, однако курьеры и самокатчики сегодня образуют зоны повышенного риска. Выделенные полосы, по мнению члена ОП РФ, позволят курьерам безопасно передвигаться, не мешая пешеходам и автомобилистам. Машаров подчеркнул, что при высокой цифровизации дорожного движения нарушения ПДД фиксируются камерами, однако создание специальных полос остается важной мерой для снижения числа аварий и повышения порядка на дорогах.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, рф
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ
03:42 21.01.2026
 
В ОП предложили создать в России отдельные полосы для курьеров

Член ОП Машаров: для курьеров и пользователей самокатов нужны отдельные полосы движения

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Отдельные полосы движения для курьеров и пользователей самокатов нужно создать в России, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Надо проработать вопрос о безопасности проезда курьеров, доставщиков, так как сейчас они образуют зону риска, для них по возможности должны быть созданы отдельные полосы движения. Также это касается и тех, кто управляет самокатом, для них необходимо сделать безопасные условия для движения, при этом, чтобы они не мешали пешеходам и автомобилям", - сказал Машаров.
По его словам, действующие правила дорожного движения уже содержат все необходимые требования, а органы ГИБДД и региональные власти ведут работу по повышению безопасности, однако курьеры и самокатчики сегодня образуют зоны повышенного риска. Выделенные полосы, по мнению члена ОП РФ, позволят курьерам безопасно передвигаться, не мешая пешеходам и автомобилистам.
Машаров подчеркнул, что при высокой цифровизации дорожного движения нарушения ПДД фиксируются камерами, однако создание специальных полос остается важной мерой для снижения числа аварий и повышения порядка на дорогах.
 
БизнесТехнологииРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала