Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", заявил глава МИД
Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", заявил глава МИД - 21.01.2026, ПРАЙМ
Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", заявил глава МИД
Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", но финансовые средства вносить не будет, сообщил глава МИД страны Рубен Рамирес Лескано. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T06:17+0300
2026-01-21T06:17+0300
2026-01-21T06:17+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - ПРАЙМ. Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", но финансовые средства вносить не будет, сообщил глава МИД страны Рубен Рамирес Лескано.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
"Парагвай будет полноправным членом-основателем... Но не будет делать никаких взносов", - сказал глава МИД.
Парагвай будет способствовать диалогу, чтобы был достигнут прочный мир там, где есть конфликты, добавил Рамирес Лескано.
Его заявление было опубликовано в канале МИД Парагвая в X.
