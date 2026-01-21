https://1prime.ru/20260121/paragvaj-866732210.html

Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", заявил глава МИД

2026-01-21T06:17+0300

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - ПРАЙМ. Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", но финансовые средства вносить не будет, сообщил глава МИД страны Рубен Рамирес Лескано. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. "Парагвай будет полноправным членом-основателем... Но не будет делать никаких взносов", - сказал глава МИД. Парагвай будет способствовать диалогу, чтобы был достигнут прочный мир там, где есть конфликты, добавил Рамирес Лескано. Его заявление было опубликовано в канале МИД Парагвая в X.

2026

