Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян

2026-01-21T18:23+0300

ЕРЕВАН, 21 янв - ПРАЙМ. Энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Да, однозначно и несомненно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены друг с другом и (две страны - ред.) будут взаимно использовать возможности как экспорта, так и импорта на одинаковых условиях", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата о возможности объединения энергосистем двух стран в рамках проекта "Маршрут Трампа".

