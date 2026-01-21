https://1prime.ru/20260121/pashinyan-866761521.html
Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян
Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян
2026-01-21T18:23+0300
ЕРЕВАН, 21 янв - ПРАЙМ. Энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Да, однозначно и несомненно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены друг с другом и (две страны - ред.) будут взаимно использовать возможности как экспорта, так и импорта на одинаковых условиях", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата о возможности объединения энергосистем двух стран в рамках проекта "Маршрут Трампа".
