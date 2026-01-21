Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян - 21.01.2026
Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян
ЕРЕВАН, 21 янв - ПРАЙМ. Энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Да, однозначно и несомненно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены друг с другом и (две страны - ред.) будут взаимно использовать возможности как экспорта, так и импорта на одинаковых условиях", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата о возможности объединения энергосистем двух стран в рамках проекта "Маршрут Трампа".
Энергетика, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян
18:23 21.01.2026
 
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 янв - ПРАЙМ. Энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Да, однозначно и несомненно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены друг с другом и (две страны - ред.) будут взаимно использовать возможности как экспорта, так и импорта на одинаковых условиях", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата о возможности объединения энергосистем двух стран в рамках проекта "Маршрут Трампа".
"Электрические сети Армении" подали в суд на министра экономики Папояна
Энергетика, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян
 
 
