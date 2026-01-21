https://1prime.ru/20260121/pdn-866766648.html
Банки смогут будут использовать для ПДН лишь официальные данные о доходах
2026-01-21T20:09+0300
экономика
финансы
банки
рф
анатолий аксаков
госдума
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект об использовании кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) для показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика только официальных данных о его доходах, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан во исполнение поручения президента РФ в целях установления обязанности кредиторов использовать актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы физического лица, при принятии решения о предоставлении ему потребительского займа. Законопроект исключает возможность банков и МФО при расчете величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета показателя его долговой нагрузки использовать заявление заемщика о предоставлении потребительского кредита и иные документы, которые подаются заемщиком и не имеют официального подтверждения. Одновременно уточняется, что данные для расчета величины среднемесячного дохода заемщика банки и МФО смогут получать бесплатно из государственных информационных систем налоговиков и Соцфонда России или из цифрового профиля гражданина, созданного на базе единой системы идентификации и аутентификации. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2027 года.
рф
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

финансы, банки, рф, анатолий аксаков, госдума
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Анатолий Аксаков, Госдума
