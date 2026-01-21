https://1prime.ru/20260121/pechatnya-866755697.html
Суд арестовал активы петербургской типографии "Печатня"
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ходатайству Генпрокуратуры России наложил арест на активы петербургского ООО "Типография "Печатня", а также нынешнего собственника предприятия Ирины Рудени и бывшего владельца Александра Тимохина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наложить арест на все движимое имущество (в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках), недвижимое имущество, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц следующих лиц", - сказано в судебном акте и далее упомянуты Руденя, Тимохин и Людмила Тимохина.
Также арест наложен на денежные средства самого ООО "Типография "Печатня" за исключением необходимых для обеспечения деятельности предприятия платежей.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры, в котором она оспаривает продажу белизской компанией Werdelia Holdings Limited типографии Ирине Рудене и просит взыскать в доход государства 100% долей этого предприятия.
Истец просит также взыскать солидарно с Werdelia Holdings Limited, Сергея Кима и Тимохина в доход Российской Федерации 1,1 миллиарда рублей, "полученных в счет оплаты 100 процентов долей уставном капитале… "Типография "Печатня".
В качестве обеспечительных мер суд также запретил Рудене выезд из России, наложил арест еще на ряд активов ответчиков, в том числе недвижимость типографии, и установил ряд запретов органам управления компании.
Федеральной налоговой службе суд запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении реорганизации, ликвидации, изменения состава участников, смены единоличного (коллегиального) исполнительного органа ООО "Типография "Печатня", а Росреестру - вносить изменения в ЕГРН в отношении всех объектов недвижимого имущества, принадлежащих Рудене, Тимохиным и ООО "Типография "Печатня".
По данным системы "БИР-Аналитик", Руденя сейчас единственный собственник ООО "Типография "Печатня".
"Печатня" - лидер печатного рынка России и стран СНГ, в промышленных масштабах реализует полный цикл изготовления картонной упаковки и инструкций, сообщает сайт компании. Кроме того, предприятие выпускает самоклеящиеся этикетки на разных материалах и занимается печатью на блистерной фольге.