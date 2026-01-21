https://1prime.ru/20260121/peregovory-866750576.html

На Западе сделали громкое заявление о России из-за Трампа

Страх перед США толкает Евросоюз к диалогу с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Страх перед США толкает Евросоюз к диалогу с Россией, пишет L'AntiDiplomatico. "Теперь, когда появилась угроза аннексии Гренландии, которая является членом НАТО, европейцы с ужасом обнаружили, что волшебный зонтик исчез. Некоторые международные эксперты даже заметили в последних заявлениях европейских лидеров скрытые намеки на потенциальный российско-европейский союз", — говорится в публикации.В материале отмечается, что больше всего европейские элиты пугает то, что они окончательно убедились в невозможности перетянуть США на свою сторону и заставить Трампа направить все свои ресурсы на прокси-войну с Россией. Так издание напоминает, что на днях глава Белого дома заявил, что не российский лидер Владимир Путин, а именно Владимир Зеленский тормозит мирный процесс, и это полностью рушит европейские схемы.В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона.Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.

