На Западе сделали громкое заявление о России из-за Трампа
На Западе сделали громкое заявление о России из-за Трампа
Страх перед США толкает Евросоюз к диалогу с Россией, пишет L'AntiDiplomatico. "Теперь, когда появилась угроза аннексии Гренландии, которая является членом... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T12:43+0300
2026-01-21T12:43+0300
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Страх перед США толкает Евросоюз к диалогу с Россией, пишет L'AntiDiplomatico. "Теперь, когда появилась угроза аннексии Гренландии, которая является членом НАТО, европейцы с ужасом обнаружили, что волшебный зонтик исчез. Некоторые международные эксперты даже заметили в последних заявлениях европейских лидеров скрытые намеки на потенциальный российско-европейский союз", — говорится в публикации.В материале отмечается, что больше всего европейские элиты пугает то, что они окончательно убедились в невозможности перетянуть США на свою сторону и заставить Трампа направить все свои ресурсы на прокси-войну с Россией. Так издание напоминает, что на днях глава Белого дома заявил, что не российский лидер Владимир Путин, а именно Владимир Зеленский тормозит мирный процесс, и это полностью рушит европейские схемы.В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона.Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.
США, Владимир Путин, ЕС, НАТО, ЗАПАД
12:43 21.01.2026
 
На Западе сделали громкое заявление о России из-за Трампа

L'AntiDiplomatico: страх перед США толкнул ЕС к диалогу с Россией

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Страх перед США толкает Евросоюз к диалогу с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.

"Теперь, когда появилась угроза аннексии Гренландии, которая является членом НАТО, европейцы с ужасом обнаружили, что волшебный зонтик исчез. Некоторые международные эксперты даже заметили в последних заявлениях европейских лидеров скрытые намеки на потенциальный российско-европейский союз", — говорится в публикации.
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину
12:21
В материале отмечается, что больше всего европейские элиты пугает то, что они окончательно убедились в невозможности перетянуть США на свою сторону и заставить Трампа направить все свои ресурсы на прокси-войну с Россией. Так издание напоминает, что на днях глава Белого дома заявил, что не российский лидер Владимир Путин, а именно Владимир Зеленский тормозит мирный процесс, и это полностью рушит европейские схемы.

В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона.

Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря 2025, 09:22
 
СШАВладимир ПутинЕСНАТОЗАПАД
 
 
