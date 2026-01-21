Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.01.2026 В Ленинградской области рассматривают строительство станции метро в Янино
В Ленинградской области рассматривают строительство станции метро в Янино
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Власти Ленинградской области прорабатывают возможность строительства станции метро в поселке Янино, в новых районах которого наземный транспорт перегружен в пиковые часы, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "Мне в феврале должны дать транспортную схему по Янино, и, исходя из этой транспортной схемы, мы найдем оптимальный вариант, как нам именно в часы пик разгрузить транспорт. Но это тема не только наша, это тема еще и Санкт-Петербурга, потому что из метро надо еще развезти людей", – сказал Дрозденко журналистам. По словам губернатора, власти Ленинградской области и Петербурга будут совместно решать эту транспортную проблему. "У нас в Янино предполагается... станция депо метрополитена. В принципе... можно в проекте предусмотреть, чтобы там, помимо станции депо, была и еще одна станция (метро – ред.), помимо того, что предполагается в Кудрово", – отметил Дрозденко, добавив, что идея находится в стадии проработки. В декабре 2025 года Дрозденко сообщал, что власти Санкт-Петербурга называют датой открытия станции метро "Кудрово" в регионе 2029 год. Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена.
22:33 21.01.2026
 
В Ленинградской области рассматривают строительство станции метро в Янино

В Ленобласти рассматривают возможность строительства станции метро в Янино

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Власти Ленинградской области прорабатывают возможность строительства станции метро в поселке Янино, в новых районах которого наземный транспорт перегружен в пиковые часы, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"Мне в феврале должны дать транспортную схему по Янино, и, исходя из этой транспортной схемы, мы найдем оптимальный вариант, как нам именно в часы пик разгрузить транспорт. Но это тема не только наша, это тема еще и Санкт-Петербурга, потому что из метро надо еще развезти людей", – сказал Дрозденко журналистам.
По словам губернатора, власти Ленинградской области и Петербурга будут совместно решать эту транспортную проблему.
"У нас в Янино предполагается... станция депо метрополитена. В принципе... можно в проекте предусмотреть, чтобы там, помимо станции депо, была и еще одна станция (метро – ред.), помимо того, что предполагается в Кудрово", – отметил Дрозденко, добавив, что идея находится в стадии проработки.
В декабре 2025 года Дрозденко сообщал, что власти Санкт-Петербурга называют датой открытия станции метро "Кудрово" в регионе 2029 год. Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена.
