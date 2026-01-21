Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину - 21.01.2026
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину
Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для главы России Владимира Путина, пишет Die Welt."Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T12:21+0300
2026-01-21T12:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860785318_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_105746d0b4cb8329a31c35addcef0f0b.jpg
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для главы России Владимира Путина, пишет Die Welt."Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком", — говорится в публикации.В материале отмечается, что помощь США Украине иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий. Кроме того, Трамп теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и спровоцировать торговый конфликт с Европейским союзом, добавляет издание.В итоге, европейцев низвели до роли пережитка прошлоготрансатлантического миропорядка, зажав в позиции слабости, из которой Россия рассчитывает извлечь долгосрочную выгоду, говорится в материале.На прошлой неделе президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона.Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.
12:21 21.01.2026 (обновлено: 12:28 21.01.2026)
 
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину

Die Welt: политика Трампа в ЕС стала подарком для Путина

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Встреча президентов России и США на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для главы России Владимира Путина, пишет Die Welt.

"Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком", — говорится в публикации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом поразило Запад
28 декабря 2025, 08:38
В материале отмечается, что помощь США Украине иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий. Кроме того, Трамп теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и спровоцировать торговый конфликт с Европейским союзом, добавляет издание.

В итоге, европейцев низвели до роли пережитка прошлоготрансатлантического миропорядка, зажав в позиции слабости, из которой Россия рассчитывает извлечь долгосрочную выгоду, говорится в материале.

На прошлой неделе президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона.
Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
СМИ забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским перед встречей с Трампом
28 декабря 2025, 13:31
 
