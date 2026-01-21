https://1prime.ru/20260121/politika-866748723.html

В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину

В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину - 21.01.2026, ПРАЙМ

В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину

Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для главы России Владимира Путина, пишет Die Welt."Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T12:21+0300

2026-01-21T12:21+0300

2026-01-21T12:28+0300

сша

гренландия

дональд трамп

владимир путин

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860785318_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_105746d0b4cb8329a31c35addcef0f0b.jpg

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для главы России Владимира Путина, пишет Die Welt."Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком", — говорится в публикации.В материале отмечается, что помощь США Украине иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий. Кроме того, Трамп теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и спровоцировать торговый конфликт с Европейским союзом, добавляет издание.В итоге, европейцев низвели до роли пережитка прошлоготрансатлантического миропорядка, зажав в позиции слабости, из которой Россия рассчитывает извлечь долгосрочную выгоду, говорится в материале.На прошлой неделе президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона.Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.

https://1prime.ru/20251228/ukraina-865989555.html

https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-865995611.html

сша

гренландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, гренландия, дональд трамп, владимир путин, нато, ес