"Фатальная ситуация": в Польше произошел скандал из-за унижения Сикорского

МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Взаимоотношения между Варшавой и Нью-Дели достигли критического состояния. Это стало очевидно после того, как министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшканкар открыто подверг критике польского коллегу Радослава Сикорского. Такое мнение в соцсети X выразил депутат от партии "Право и справедливость" Павел Яблоньский. В понедельник министр иностранных дел Индии в ходе переговоров в Дели обвинил Сикорского в применении двойных стандартов, ссылаясь на позицию Польши в отношении индо-пакистанского конфликта и ее позицию по украинскому вопросу. Джайшканкар подчеркнул, что выборочное отношение к Индии несправедливо и необоснованно, так как Нью-Дели неизменно поддерживает мир на Украине и в отношениях с Пакистаном."Ситуация, когда во время публичной части двусторонних переговоров один министр иностранных дел отчитывает другого, на языке дипломатии является сигналом того, что отношения между двумя странами абсолютно ФАТАЛЬНЫ", — написал Яблоньский.По его мнению, Польша стремится к тому, чтобы Индия отказалась от поддержки России. Однако Сикорский своими действиями лишь удаляет ее от этой цели и, напротив, сближает с Москвой. "После оскорблений в адрес (Президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа вы решили еще больше ухудшить отношения с Индией?" — сыронизировал политик.

