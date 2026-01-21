https://1prime.ru/20260121/posobie-866771203.html
Голикова: единое пособие по новым правилам будет назначено 231 тысяче детей
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Единое пособие в соответствии с новыми правилами будет назначено 231,2 тысячи детей в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По оценке количества детей, которым будет назначено единое пособие по новому правилу, составит 231,2 тысячи человек", - сказала Голикова в ходе совещания правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным. Она добавила, что назначение единого пособия по новому правилу затронет 73,8 тысячи семей.
