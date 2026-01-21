https://1prime.ru/20260121/posobie-866771203.html

Голикова: единое пособие по новым правилам будет назначено 231 тысяче детей

Голикова: единое пособие по новым правилам будет назначено 231 тысяче детей - 21.01.2026, ПРАЙМ

Голикова: единое пособие по новым правилам будет назначено 231 тысяче детей

Единое пособие в соответствии с новыми правилами будет назначено 231,2 тысячи детей в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T22:40+0300

2026-01-21T22:40+0300

2026-01-21T22:40+0300

общество

рф

татьяна голикова

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168543_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_98cf9ab4982681a9328ff9bb1a06dccf.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Единое пособие в соответствии с новыми правилами будет назначено 231,2 тысячи детей в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По оценке количества детей, которым будет назначено единое пособие по новому правилу, составит 231,2 тысячи человек", - сказала Голикова в ходе совещания правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным. Она добавила, что назначение единого пособия по новому правилу затронет 73,8 тысячи семей.

https://1prime.ru/20260121/putin-866767079.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, татьяна голикова, владимир путин