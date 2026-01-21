https://1prime.ru/20260121/prezident-866733446.html

Президент Южной Кореи прокомментировал введение пошлин на полупроводники

21.01.2026, ПРАЙМ

СЕУЛ, 21 янв - ПРАЙМ. Если США введут 100-процентные пошлины на полупроводники, это отразится в наибольшей степени на самом американском рынке, и об этом не стоит серьезно беспокоиться, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на пресс-конференции по случаю начала нового года. Шестнадцатого января министр торговли США Говард Латник заявил, что у любой компании, желающей производить полупроводники, есть два варианта: платить пошлины в 100% или производить их в США. "Пытаясь решить такие проблемы, как огромный бюджетный дефицит, торговый дефицит, внутренние конфликты, поляризация общества, разрушение обрабатывающей промышленности — то есть целый комплекс трудностей ради стабилизации американской экономики, США, похоже, идут на чрезмерные меры. И это теперь проявляется в виде давления на другие страны", - отметил Ли Чжэ Мён на конференции. Он добавил, что ранее Южной Корее уже удалось выдержать "тяжелые, изнурительные" торговые переговоры с США. "Сейчас ходят разговоры о 100-процентных пошлинах на полупроводники, но я не считаю это чем-то, о чем стоит серьезно беспокоиться", - заявил президент. Он отметил, что при заключении торговой сделки с США ранее Сеул договорился также, что Южную Корею не поставят в более плохие условия, чем другие страны, и призвал придерживаться имеющегося курса, договоренностей и принципов. "Доля рынка Тайваня и Республики Корея составляет примерно 80–90%. Если ввести 100-процентные пошлины, то, по-моему, это приведет к тому, что цены на полупроводники в США вырастут почти на 100%. Поскольку 80–90% рынка фактически монополизировано, пусть нам и придется взять на себя часть бремени, но почти все издержки, с высокой вероятностью, будут переложены на американские цены", - заявил президент. Ли Чжэ Мён также упомянул слухи, что США могут поднять пошлины до 100% в отношении Сеула, если не строить заводы на их территории, отметив, что такие заявления могут появляться в ходе переговорного процесса, но, как ясно указано и в совместном официальном факт-листе по результату переговоров Южной Кореи и США, была достигнута договоренность, что любые инвестиционные проекты Сеула должны обеспечивать коммерческую рациональность.

