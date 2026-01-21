https://1prime.ru/20260121/priglashenie-866735313.html

FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира"

мировая экономика

сша

рф

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

ес

оон

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в "Совет мира", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Большинство стран ЕС отклонили эти приглашения", - пишет издание. Как отмечает газета, многие в Европе опасаются, что предложенный США "Совет мира" призван оттеснить на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов. Также, по утверждению источников, существующие у стран ЕС опасения вызвало приглашение в структуру президента РФ Владимира Путина. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.

2026

Новости

