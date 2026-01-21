Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/priglashenie-866735313.html
FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира"
FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира" - 21.01.2026, ПРАЙМ
FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира"
Большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в "Совет мира", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T08:55+0300
2026-01-21T08:55+0300
мировая экономика
сша
рф
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в "Совет мира", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Большинство стран ЕС отклонили эти приглашения", - пишет издание. Как отмечает газета, многие в Европе опасаются, что предложенный США "Совет мира" призван оттеснить на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов. Также, по утверждению источников, существующие у стран ЕС опасения вызвало приглашение в структуру президента РФ Владимира Путина. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
сша
рф
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, рф, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, ес, оон
Мировая экономика, США, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, ЕС, ООН
08:55 21.01.2026
 
FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира"

FT: большинство стран ЕС отклонили приглашение США войти в "Совет мира"

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в "Совет мира", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Большинство стран ЕС отклонили эти приглашения", - пишет издание.
Как отмечает газета, многие в Европе опасаются, что предложенный США "Совет мира" призван оттеснить на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов. Также, по утверждению источников, существующие у стран ЕС опасения вызвало приглашение в структуру президента РФ Владимира Путина.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
 
Мировая экономикаСШАРФБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоЕСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала