https://1prime.ru/20260121/priglashenie-866735313.html
FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира"
FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира" - 21.01.2026, ПРАЙМ
FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира"
Большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в "Совет мира", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T08:55+0300
2026-01-21T08:55+0300
2026-01-21T08:55+0300
мировая экономика
сша
рф
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в "Совет мира", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Большинство стран ЕС отклонили эти приглашения", - пишет издание. Как отмечает газета, многие в Европе опасаются, что предложенный США "Совет мира" призван оттеснить на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов. Также, по утверждению источников, существующие у стран ЕС опасения вызвало приглашение в структуру президента РФ Владимира Путина. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
сша
рф
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, рф, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, ес, оон
Мировая экономика, США, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, ЕС, ООН
FT: большинство стран ЕС отвергли приглашение США войти в "Совет мира"
FT: большинство стран ЕС отклонили приглашение США войти в "Совет мира"