ЦБ планирует освободить банки от проверки целевого использования кредитов
2026-01-21T13:55+0300
экономика
банки
финансы
россия
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Банк России планирует с 1 октября 2026 года освободить банки от проверки целевого использования кредитов на сумму до 1 миллиона рублей, сообщается в проекте указания регулятора. "Проблема: Проверка целевого использования незначительных по величине ссуд трудоемка и не целесообразна. Решение: разрешается не контролировать целевое использование незначительных по величине (до 1 миллиона рублей) ссуд, предоставленных физическим лицам на потребительские цели", - говорится в документе. Отмечается, что норма вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет применяться к новым ссудам. Банк России поясняет, что данное нововведение окажет положительное влияние и снизит операционную нагрузку на банки и надзорные подразделения Банка России.
