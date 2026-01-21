Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ планирует освободить банки от проверки целевого использования кредитов - 21.01.2026
ЦБ планирует освободить банки от проверки целевого использования кредитов
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Банк России планирует с 1 октября 2026 года освободить банки от проверки целевого использования кредитов на сумму до 1 миллиона рублей, сообщается в проекте указания регулятора. "Проблема: Проверка целевого использования незначительных по величине ссуд трудоемка и не целесообразна. Решение: разрешается не контролировать целевое использование незначительных по величине (до 1 миллиона рублей) ссуд, предоставленных физическим лицам на потребительские цели", - говорится в документе. Отмечается, что норма вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет применяться к новым ссудам. Банк России поясняет, что данное нововведение окажет положительное влияние и снизит операционную нагрузку на банки и надзорные подразделения Банка России.
13:55 21.01.2026 (обновлено: 14:03 21.01.2026)
 
ЦБ планирует освободить банки от проверки целевого использования кредитов

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Банк России планирует с 1 октября 2026 года освободить банки от проверки целевого использования кредитов на сумму до 1 миллиона рублей, сообщается в проекте указания регулятора.
"Проблема: Проверка целевого использования незначительных по величине ссуд трудоемка и не целесообразна. Решение: разрешается не контролировать целевое использование незначительных по величине (до 1 миллиона рублей) ссуд, предоставленных физическим лицам на потребительские цели", - говорится в документе.
Отмечается, что норма вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет применяться к новым ссудам. Банк России поясняет, что данное нововведение окажет положительное влияние и снизит операционную нагрузку на банки и надзорные подразделения Банка России.
 
