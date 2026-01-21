Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.01.2026 АСВ потребовало взыскать убытки с лиц, контролировавших Промтрансбанк
АСВ потребовало взыскать убытки с лиц, контролировавших Промтрансбанк
2026-01-21T10:41+0300
2026-01-21T10:41+0300
финансы
банки
россия
башкирия
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860459456_0:288:2621:1762_1920x0_80_0_0_9f2ce8a31bff32bf7a150b0301c36b32.jpg
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Республики Башкортостан заявление о взыскании свыше 152 миллионов рублей убытков с четырех бывших контролирующих лиц обанкротившегося Промтрансбанка (ПТБ), сообщила госкорпорация. Ответчиками в заявлении указаны члены наблюдательного совета Марина Юрковская и Камиль Галимов, член правления Дамир Гадиев и бенефициар Ильдар Мухаметдинов. "В процессе конкурсного производства АСВ установило, что указанные лица допустили выдачу необеспеченных кредитов организации, заведомо неспособной исполнить принятые на себя обязательства. В результате этих действий банку был причинен ущерб", - говорится в сообщении АСВ. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в апреле 2025 года, поскольку она обслуживала клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Арбитражный суд Башкирии в июле по заявлению Банка России признал Промтрансбанк банкротом и открыл в нем конкурсное производство.
башкирия
финансы, банки, россия, башкирия, агентство по страхованию вкладов
Финансы, Банки, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, Агентство по страхованию вкладов
10:41 21.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАгентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Республики Башкортостан заявление о взыскании свыше 152 миллионов рублей убытков с четырех бывших контролирующих лиц обанкротившегося Промтрансбанка (ПТБ), сообщила госкорпорация.
Ответчиками в заявлении указаны члены наблюдательного совета Марина Юрковская и Камиль Галимов, член правления Дамир Гадиев и бенефициар Ильдар Мухаметдинов.
"В процессе конкурсного производства АСВ установило, что указанные лица допустили выдачу необеспеченных кредитов организации, заведомо неспособной исполнить принятые на себя обязательства. В результате этих действий банку был причинен ущерб", - говорится в сообщении АСВ.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в апреле 2025 года, поскольку она обслуживала клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.
Арбитражный суд Башкирии в июле по заявлению Банка России признал Промтрансбанк банкротом и открыл в нем конкурсное производство.
 
