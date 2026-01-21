https://1prime.ru/20260121/ptb-866739521.html
АСВ потребовало взыскать убытки с лиц, контролировавших Промтрансбанк
2026-01-21T10:41+0300
финансы
банки
россия
башкирия
агентство по страхованию вкладов
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Республики Башкортостан заявление о взыскании свыше 152 миллионов рублей убытков с четырех бывших контролирующих лиц обанкротившегося Промтрансбанка (ПТБ), сообщила госкорпорация. Ответчиками в заявлении указаны члены наблюдательного совета Марина Юрковская и Камиль Галимов, член правления Дамир Гадиев и бенефициар Ильдар Мухаметдинов. "В процессе конкурсного производства АСВ установило, что указанные лица допустили выдачу необеспеченных кредитов организации, заведомо неспособной исполнить принятые на себя обязательства. В результате этих действий банку был причинен ущерб", - говорится в сообщении АСВ. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в апреле 2025 года, поскольку она обслуживала клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Арбитражный суд Башкирии в июле по заявлению Банка России признал Промтрансбанк банкротом и открыл в нем конкурсное производство.
