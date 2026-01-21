https://1prime.ru/20260121/putin-866727396.html

Путин на первом в году совещании с кабмином обсудит вопросы, озвученные на прямой линии

Путин на первом в году совещании с кабмином обсудит вопросы, озвученные на прямой линии - 21.01.2026, ПРАЙМ

Путин на первом в году совещании с кабмином обсудит вопросы, озвученные на прямой линии

Президент России Владимир Путин в среду проведет первое в 2026 году совещание с правительством РФ, основной темой которого станут вопросы, озвученные в... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T00:17+0300

2026-01-21T00:17+0300

2026-01-21T00:17+0300

экономика

украина

рф

запад

владимир путин

татьяна голикова

дмитрий чернышенко

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866727396.jpg?1768943864

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет первое в 2026 году совещание с правительством РФ, основной темой которого станут вопросы, озвученные в программе "Итоги года". Текущее совещание с правительством станет первым в этом году, последнее состоялось в конце октября прошлого года, а в конце декабря президент приезжал в Дом правительства, где провел предновогоднюю встречу с членами кабмина. Совещание состоится в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, а также министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЯМОЙ ЛИНИИ Путин в декабре провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4,5 часа. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. Всего в адрес программы поступило свыше 3 миллионов обращений. Одной из центральных тем программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году стали экономика, демография и развитие страны. Президент отметил, что повышение налогов - временное, и налоговое бремя в будущем должно снижаться. Глава государства также выразил надежду, что и повышение утильсбора не будет вечным, отметив, что он направлен на благородную цель технологического развития страны. Снижение темпов экономического роста Путин назвал сознательным шагом ради сохранения качества экономики. Отдельно президент остановился на вопросах демографии, подчеркнув, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину, а власти должны еще поработать над льготной ипотекой для семей. Существенный блок вопросов касался темы СВО. Путин еще раз подчеркнул, что Россия не несет ответственности за развязывание конфликта на Украине, и подчеркнул стремление его завершить мирными средствами, но при обязательном устранении первопричин украинского кризиса. Как отметил президент, в боевых действиях на Украине принимают участие 700 тысяч человек, российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения. Идею о введении внешнего управления на Украине Путин назвал гипотетической, но над ней "можно было бы подумать" при наличии соответствующей воли западных стран. Ответил Путин и на вопрос о возможности новых специальных операций, заявив, что их не будет, если Запад будет относиться с уважением к России. Кроме того, на прямой линии был затронут вопрос стоимости льготных препаратов в аптеках. Глава государства обратил внимание региональных властей, что цены на льготные лекарства должны быть зафиксированы даже в частных аптеках, а также указал на проблемы, связанные с организацией должной работы на местах в регионах и логистике.

украина

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рф, запад, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, минпромторг