https://1prime.ru/20260121/putin-866761640.html
Путин и Аббас в четверг обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Аббас в четверг обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - 21.01.2026, ПРАЙМ
Путин и Аббас в четверг обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас 22 января обсудят развитие связей в торгово-экономической и... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T18:29+0300
2026-01-21T18:29+0300
2026-01-21T18:29+0300
политика
ближний восток
палестина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/17/858802787_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_55d5abdff1b339ce1fb24deea40cfd40.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас 22 января обсудят развитие связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260121/vstrecha-866752699.html
ближний восток
палестина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/17/858802787_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_95bba4c246fa1e1f3f43bdf8bdd1457b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, палестина, владимир путин
Политика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПАЛЕСТИНА, Владимир Путин
Путин и Аббас в четверг обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Аббас в четверг обсудят развитие двусторонних связей и ситуацию на Ближнем Востоке