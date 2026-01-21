Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Аббас в четверг обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас 22 января обсудят развитие связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана и послом Ирана
Президент Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана и послом Ирана
Президент Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана и послом Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас 22 января обсудят развитие связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа", - говорится в сообщении.
