https://1prime.ru/20260121/putin-866764507.html
Путин предложил правительству обсудить, как регионы проходят зимний сезон
Путин предложил правительству обсудить, как регионы проходят зимний сезон - 21.01.2026, ПРАЙМ
Путин предложил правительству обсудить, как регионы проходят зимний сезон
Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов и низких температур. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T18:31+0300
2026-01-21T18:31+0300
2026-01-21T18:31+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов и низких температур. "Затронем и ситуацию в транспортной отрасли, которая справляется с последствиями серьезных снегопадов и низких температур", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://1prime.ru/20260121/vstrecha-866752699.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин предложил правительству обсудить, как регионы проходят зимний сезон
Путин предложил кабмину обсудить, как регионы проходят зимний сезон