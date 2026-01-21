https://1prime.ru/20260121/putin-866764507.html

Путин предложил правительству обсудить, как регионы проходят зимний сезон

2026-01-21T18:31+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов и низких температур. "Затронем и ситуацию в транспортной отрасли, которая справляется с последствиями серьезных снегопадов и низких температур", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

