Цивилев попросил Путина о создании запаса техники для ликвидации аварий ТЭК

Цивилев попросил Путина о создании запаса техники для ликвидации аварий ТЭК

2026-01-21T19:39+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального запаса оборудования для ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса. "Для оперативной ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения в конце года мы совместно с министром ЖКХ и строительства (Иреком - ред.) Файзулиным, министром по чрезвычайным ситуациям (Александром - ред.) Куренковым и министром промышленности (Антоном - ред.) Алихановым определили дополнительную потребность в материально-технических ресурсах", - сказал он на совещании кабмина с главой государства. "Прошу поддержать формирование такого федерального запаса на базе Росрезерва", - добавил министр.

