Цивилев попросил Путина о создании запаса техники для ликвидации аварий ТЭК
энергетика
россия
рф
сергей цивилев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861767380_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_107f082b7a7d36439de3300f7c4bbebb.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального запаса оборудования для ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса. "Для оперативной ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения в конце года мы совместно с министром ЖКХ и строительства (Иреком - ред.) Файзулиным, министром по чрезвычайным ситуациям (Александром - ред.) Куренковым и министром промышленности (Антоном - ред.) Алихановым определили дополнительную потребность в материально-технических ресурсах", - сказал он на совещании кабмина с главой государства. "Прошу поддержать формирование такого федерального запаса на базе Росрезерва", - добавил министр.
Новости
19:39 21.01.2026
 
Цивилев попросил Путина о создании запаса техники для ликвидации аварий ТЭК

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального запаса оборудования для ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса.
"Для оперативной ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения в конце года мы совместно с министром ЖКХ и строительства (Иреком - ред.) Файзулиным, министром по чрезвычайным ситуациям (Александром - ред.) Куренковым и министром промышленности (Антоном - ред.) Алихановым определили дополнительную потребность в материально-технических ресурсах", - сказал он на совещании кабмина с главой государства.
"Прошу поддержать формирование такого федерального запаса на базе Росрезерва", - добавил министр.
ЭнергетикаРОССИЯРФСергей ЦивилевВладимир Путин
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала