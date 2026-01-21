Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал запустить систему выплаты единого пособия для семей быстрее
экономика
россия
рф
владимир путин
татьяна голикова
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей как можно быстрее. "Надо запустить эту систему как можно быстрее... Я попрошу администрацию подключиться и помочь и в работе с регионами, и в работе с парламентом", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, упоминая систему выплаты единого пособия для семей. Президент России, обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, подчеркнул, что нужно посмотреть, как система будет работать на практике, чтобы после принимать другие решения или корректировать уже принятые.
рф
россия, рф, владимир путин, татьяна голикова
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Татьяна Голикова
20:21 21.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей как можно быстрее.
"Надо запустить эту систему как можно быстрее... Я попрошу администрацию подключиться и помочь и в работе с регионами, и в работе с парламентом", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, упоминая систему выплаты единого пособия для семей.
Президент России, обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, подчеркнул, что нужно посмотреть, как система будет работать на практике, чтобы после принимать другие решения или корректировать уже принятые.
Президент Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Кремле анонсировали встречу Путина и Уиткоффа
