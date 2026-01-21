https://1prime.ru/20260121/putin-866767079.html

Путин призвал запустить систему выплаты единого пособия для семей быстрее

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей как можно быстрее. "Надо запустить эту систему как можно быстрее... Я попрошу администрацию подключиться и помочь и в работе с регионами, и в работе с парламентом", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, упоминая систему выплаты единого пособия для семей. Президент России, обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, подчеркнул, что нужно посмотреть, как система будет работать на практике, чтобы после принимать другие решения или корректировать уже принятые.

