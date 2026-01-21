https://1prime.ru/20260121/putin-866770077.html

Путин предложил включить в проекты новостроек параметры отделки

россия

недвижимость

рф

марат хуснуллин

владимир путин

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить обязательное включение в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки, зампред правительства Марат Хуснуллин поддержал эту идею. "Вы сказали об отделке жилых помещений, жилых домов. Как вы относитесь к идее обязательного включения в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки?" - обратился он к вице-премьеру на совещании с членами правительства РФ. Хуснуллин ответил, что абсолютно поддерживает. "Это своевременная мера, ее надо вводить. Это повысит нам качество, позволит населению экономить свои средства", - отметил он.

