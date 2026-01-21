https://1prime.ru/20260121/rabota-866751308.html
Названы лучшие работодатели в России среди крупнейших компаний
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Альфа-банк, ВТБ и X5 Group вошли в тройку лучших работодателей России среди крупнейших компаний в 2025 году, сообщила директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая. "Если говорить о категории крупнейших компаний, где занято больше 5000 человек, тройка лидеров здесь сохранилась: это Альфа-Банк, поздравляем, ВТБ и X5 Group. При этом четвертое и пятое места изменились: четвертое место - "Сибур" и пятое место - "Аэрофлот", - сказала Осовицкая на пресс-конференции "Рейтинг работодателей России: итоги 2025 года" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что в прошлом году 1792 компании из 69 регионов России вошли в финал рейтинга работодателей. Наблюдался прирост региональных компаний из Мурманской области и Северная Осетия. Лидером по количеству участников стала IT-сфера, оптовая торговля, дистрибуция. Активно развивается и сектор недвижимости.
