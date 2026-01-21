https://1prime.ru/20260121/rabota-866751308.html

Названы лучшие работодатели в России среди крупнейших компаний

Названы лучшие работодатели в России среди крупнейших компаний - 21.01.2026, ПРАЙМ

Названы лучшие работодатели в России среди крупнейших компаний

Альфа-банк, ВТБ и X5 Group вошли в тройку лучших работодателей России среди крупнейших компаний в 2025 году, сообщила директор бренд-центра hh.ru Нина... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T13:08+0300

2026-01-21T13:08+0300

2026-01-21T13:08+0300

экономика

бизнес

северная осетия

альфа-банк

втб

x5 retail group

работа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84237/14/842371422_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d85a2bcbc555ef5656d77a9ab0e5e3c.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Альфа-банк, ВТБ и X5 Group вошли в тройку лучших работодателей России среди крупнейших компаний в 2025 году, сообщила директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая. "Если говорить о категории крупнейших компаний, где занято больше 5000 человек, тройка лидеров здесь сохранилась: это Альфа-Банк, поздравляем, ВТБ и X5 Group. При этом четвертое и пятое места изменились: четвертое место - "Сибур" и пятое место - "Аэрофлот", - сказала Осовицкая на пресс-конференции "Рейтинг работодателей России: итоги 2025 года" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что в прошлом году 1792 компании из 69 регионов России вошли в финал рейтинга работодателей. Наблюдался прирост региональных компаний из Мурманской области и Северная Осетия. Лидером по количеству участников стала IT-сфера, оптовая торговля, дистрибуция. Активно развивается и сектор недвижимости.

северная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, северная осетия, альфа-банк, втб, x5 retail group, работа, россия