https://1prime.ru/20260121/rakoobraznye-866757752.html

Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10%

Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% - 21.01.2026, ПРАЙМ

Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10%

Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% и превысил 91 тысячу тонн, в стоимостном выражении поставки увеличились на 13%, до более 2 миллиардов... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T16:13+0300

2026-01-21T16:13+0300

2026-01-21T16:13+0300

экономика

россия

сша

китай

южная корея

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/77339/11/773391112_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_2c32b2448d8ee6a08014da19f0c3ff70.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% и превысил 91 тысячу тонн, в стоимостном выражении поставки увеличились на 13%, до более 2 миллиардов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 91 тысячи тонн ракообразных на сумму более 2 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт вырос на 10% в натуральном выражении и на 13% - в стоимостном в сравнении с 2024 годом. Наибольшие объемы поставок приходятся на рынки Китая - 1,2 миллиарда долларов, Южной Кореи - около 750 миллионов долларов, Японии - более 33 миллионов долларов, Вьетнама - более 15 миллионов и Белоруссии - около 8 миллионов долларов. Так, среди видов ракообразных лидером экспорта являются живые, свежие или охлажденные крабы - около 1,5 миллиарда долларов. "Также значительную долю от объема поставок занимают мороженые крабы (более 500 миллионов долларов США) и мороженые креветки (более 86 миллионов долларов США)", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20260121/indiya-866735189.html

сша

китай

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, китай, южная корея, агроэкспорт