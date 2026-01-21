https://1prime.ru/20260121/rakoobraznye-866757752.html
Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10%
2026-01-21T16:13+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% и превысил 91 тысячу тонн, в стоимостном выражении поставки увеличились на 13%, до более 2 миллиардов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 91 тысячи тонн ракообразных на сумму более 2 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт вырос на 10% в натуральном выражении и на 13% - в стоимостном в сравнении с 2024 годом. Наибольшие объемы поставок приходятся на рынки Китая - 1,2 миллиарда долларов, Южной Кореи - около 750 миллионов долларов, Японии - более 33 миллионов долларов, Вьетнама - более 15 миллионов и Белоруссии - около 8 миллионов долларов. Так, среди видов ракообразных лидером экспорта являются живые, свежие или охлажденные крабы - около 1,5 миллиарда долларов. "Также значительную долю от объема поставок занимают мороженые крабы (более 500 миллионов долларов США) и мороженые креветки (более 86 миллионов долларов США)", - добавляется в сообщении.
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% и превысил 91 тысячу тонн, в стоимостном выражении поставки увеличились на 13%, до более 2 миллиардов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 91 тысячи тонн ракообразных на сумму более 2 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт вырос на 10% в натуральном выражении и на 13% - в стоимостном в сравнении с 2024 годом.
Наибольшие объемы поставок приходятся на рынки Китая
- 1,2 миллиарда долларов, Южной Кореи
- около 750 миллионов долларов, Японии
- более 33 миллионов долларов, Вьетнама
- более 15 миллионов и Белоруссии
- около 8 миллионов долларов.
Так, среди видов ракообразных лидером экспорта являются живые, свежие или охлажденные крабы - около 1,5 миллиарда долларов.
"Также значительную долю от объема поставок занимают мороженые крабы (более 500 миллионов долларов США
) и мороженые креветки (более 86 миллионов долларов США)", - добавляется в сообщении.
