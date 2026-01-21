Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/rakoobraznye-866757752.html
Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10%
Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10%
Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% и превысил 91 тысячу тонн, в стоимостном выражении поставки увеличились на 13%, до более 2 миллиардов... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T16:13+0300
2026-01-21T16:13+0300
экономика
россия
сша
китай
южная корея
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/11/773391112_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_2c32b2448d8ee6a08014da19f0c3ff70.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% и превысил 91 тысячу тонн, в стоимостном выражении поставки увеличились на 13%, до более 2 миллиардов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 91 тысячи тонн ракообразных на сумму более 2 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт вырос на 10% в натуральном выражении и на 13% - в стоимостном в сравнении с 2024 годом. Наибольшие объемы поставок приходятся на рынки Китая - 1,2 миллиарда долларов, Южной Кореи - около 750 миллионов долларов, Японии - более 33 миллионов долларов, Вьетнама - более 15 миллионов и Белоруссии - около 8 миллионов долларов. Так, среди видов ракообразных лидером экспорта являются живые, свежие или охлажденные крабы - около 1,5 миллиарда долларов. "Также значительную долю от объема поставок занимают мороженые крабы (более 500 миллионов долларов США) и мороженые креветки (более 86 миллионов долларов США)", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20260121/indiya-866735189.html
сша
китай
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/11/773391112_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b0384e87e66a02a30e636c8ef6dfdec3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, китай, южная корея, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Агроэкспорт
16:13 21.01.2026
 
Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10%

"Агроэкспорт": российский экспорт ракообразных вырос на 10% и составил более $2 млрд

© fotolia.com / Africa StudioКреветки
Креветки - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Креветки. Архивное фото
© fotolia.com / Africa Studio
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт ракообразных в 2025 году вырос на 10% и превысил 91 тысячу тонн, в стоимостном выражении поставки увеличились на 13%, до более 2 миллиардов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 91 тысячи тонн ракообразных на сумму более 2 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт вырос на 10% в натуральном выражении и на 13% - в стоимостном в сравнении с 2024 годом.
Наибольшие объемы поставок приходятся на рынки Китая - 1,2 миллиарда долларов, Южной Кореи - около 750 миллионов долларов, Японии - более 33 миллионов долларов, Вьетнама - более 15 миллионов и Белоруссии - около 8 миллионов долларов.
Так, среди видов ракообразных лидером экспорта являются живые, свежие или охлажденные крабы - около 1,5 миллиарда долларов.
"Также значительную долю от объема поставок занимают мороженые крабы (более 500 миллионов долларов США) и мороженые креветки (более 86 миллионов долларов США)", - добавляется в сообщении.
Мясные туши в холодильной камере - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Россия нарастила импорт мяса из Индии почти втрое
08:51
 
ЭкономикаРОССИЯСШАКИТАЙЮЖНАЯ КОРЕЯАгроэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала