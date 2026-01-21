https://1prime.ru/20260121/raskhody-866748031.html
Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет
Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет
2026-01-21T12:14+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Потребительские расходы россиян в декабре 2025 года достигли максимума за 8 лет - они превысили 8,4 триллиона рублей, сообщает Сбербанк с ссылкой на данные СберИндекса. "В декабре 2025 года, по данным СберИндекса, россияне установили рекорд по потребительским расходам за весь доступный период наблюдений (восемь лет), потратив 8,4 триллиона рублей. Это на 10,8% больше, чем в декабре 2024 года, а с учётом инфляции (в реальном выражении) - на 4,8%", - говорится в сообщении. Траты россиян на непродовольственные товары в декабре 2025 года выросли на 9,3% по сравнению с декабрем 2024 года (в реальном выражении - на 6,2%). Расходы на продукты питания увеличились на 9% (в реальном выражении на 3,2%), общепит - на 20,6% (+8,4%), различные услуги - на 14,3% (+4,9%). Относительно ноября 2025 года (с учетом сезонности и инфляции) общие потребительские расходы в декабре выросли на 0,5%. На продукты потрачено на 0,1% больше, на непродовольственные товары - на 0,8%, услуги и общепит - на 0,7%. Более того, СберИндекс выявил изменение новогодних привычек россиян: вместо традиционных застолий и подарков траты сместились в сторону впечатлений. Расходы на кинотеатры в дни новогодних каникул выросли на 14,7% по сравнению с прошлогодними праздниками, траты на салоны красоты, массажи и спа выросли на 32,8%.
