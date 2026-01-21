Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/raskhody-866748031.html
Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет
Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет - 21.01.2026, ПРАЙМ
Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет
Потребительские расходы россиян в декабре 2025 года достигли максимума за 8 лет - они превысили 8,4 триллиона рублей, сообщает Сбербанк с ссылкой на данные... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T12:14+0300
2026-01-21T12:14+0300
экономика
сбербанк
россия
расходы населения
расходы
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_be8dd939c9a28269f6589e6640983471.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Потребительские расходы россиян в декабре 2025 года достигли максимума за 8 лет - они превысили 8,4 триллиона рублей, сообщает Сбербанк с ссылкой на данные СберИндекса. "В декабре 2025 года, по данным СберИндекса, россияне установили рекорд по потребительским расходам за весь доступный период наблюдений (восемь лет), потратив 8,4 триллиона рублей. Это на 10,8% больше, чем в декабре 2024 года, а с учётом инфляции (в реальном выражении) - на 4,8%", - говорится в сообщении. Траты россиян на непродовольственные товары в декабре 2025 года выросли на 9,3% по сравнению с декабрем 2024 года (в реальном выражении - на 6,2%). Расходы на продукты питания увеличились на 9% (в реальном выражении на 3,2%), общепит - на 20,6% (+8,4%), различные услуги - на 14,3% (+4,9%). Относительно ноября 2025 года (с учетом сезонности и инфляции) общие потребительские расходы в декабре выросли на 0,5%. На продукты потрачено на 0,1% больше, на непродовольственные товары - на 0,8%, услуги и общепит - на 0,7%. Более того, СберИндекс выявил изменение новогодних привычек россиян: вместо традиционных застолий и подарков траты сместились в сторону впечатлений. Расходы на кинотеатры в дни новогодних каникул выросли на 14,7% по сравнению с прошлогодними праздниками, траты на салоны красоты, массажи и спа выросли на 32,8%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_21d8f0c7e4242c042be0dc6205945fb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбербанк, россия, расходы населения, расходы
Экономика, Сбербанк, РОССИЯ, расходы населения, РАСХОДЫ
12:14 21.01.2026
 
Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет

Сбер: потребительские расходы россиян в декабре 2025 года превысили 8,4 трлн рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Потребительские расходы россиян в декабре 2025 года достигли максимума за 8 лет - они превысили 8,4 триллиона рублей, сообщает Сбербанк с ссылкой на данные СберИндекса.
"В декабре 2025 года, по данным СберИндекса, россияне установили рекорд по потребительским расходам за весь доступный период наблюдений (восемь лет), потратив 8,4 триллиона рублей. Это на 10,8% больше, чем в декабре 2024 года, а с учётом инфляции (в реальном выражении) - на 4,8%", - говорится в сообщении.
Траты россиян на непродовольственные товары в декабре 2025 года выросли на 9,3% по сравнению с декабрем 2024 года (в реальном выражении - на 6,2%). Расходы на продукты питания увеличились на 9% (в реальном выражении на 3,2%), общепит - на 20,6% (+8,4%), различные услуги - на 14,3% (+4,9%).
Относительно ноября 2025 года (с учетом сезонности и инфляции) общие потребительские расходы в декабре выросли на 0,5%. На продукты потрачено на 0,1% больше, на непродовольственные товары - на 0,8%, услуги и общепит - на 0,7%.
Более того, СберИндекс выявил изменение новогодних привычек россиян: вместо традиционных застолий и подарков траты сместились в сторону впечатлений. Расходы на кинотеатры в дни новогодних каникул выросли на 14,7% по сравнению с прошлогодними праздниками, траты на салоны красоты, массажи и спа выросли на 32,8%.
 
ЭкономикаСбербанкРОССИЯрасходы населенияРАСХОДЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала