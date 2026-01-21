https://1prime.ru/20260121/raskhody-866748031.html

Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет

Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет - 21.01.2026, ПРАЙМ

Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за восемь лет

Потребительские расходы россиян в декабре 2025 года достигли максимума за 8 лет - они превысили 8,4 триллиона рублей, сообщает Сбербанк с ссылкой на данные... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T12:14+0300

2026-01-21T12:14+0300

2026-01-21T12:14+0300

экономика

сбербанк

россия

расходы населения

расходы

https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_be8dd939c9a28269f6589e6640983471.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Потребительские расходы россиян в декабре 2025 года достигли максимума за 8 лет - они превысили 8,4 триллиона рублей, сообщает Сбербанк с ссылкой на данные СберИндекса. "В декабре 2025 года, по данным СберИндекса, россияне установили рекорд по потребительским расходам за весь доступный период наблюдений (восемь лет), потратив 8,4 триллиона рублей. Это на 10,8% больше, чем в декабре 2024 года, а с учётом инфляции (в реальном выражении) - на 4,8%", - говорится в сообщении. Траты россиян на непродовольственные товары в декабре 2025 года выросли на 9,3% по сравнению с декабрем 2024 года (в реальном выражении - на 6,2%). Расходы на продукты питания увеличились на 9% (в реальном выражении на 3,2%), общепит - на 20,6% (+8,4%), различные услуги - на 14,3% (+4,9%). Относительно ноября 2025 года (с учетом сезонности и инфляции) общие потребительские расходы в декабре выросли на 0,5%. На продукты потрачено на 0,1% больше, на непродовольственные товары - на 0,8%, услуги и общепит - на 0,7%. Более того, СберИндекс выявил изменение новогодних привычек россиян: вместо традиционных застолий и подарков траты сместились в сторону впечатлений. Расходы на кинотеатры в дни новогодних каникул выросли на 14,7% по сравнению с прошлогодними праздниками, траты на салоны красоты, массажи и спа выросли на 32,8%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, россия, расходы населения, расходы