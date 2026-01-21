https://1prime.ru/20260121/regiony-866729232.html
Названы регионы с наименьшим числом пострадавших в ДТП
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Регионами России, где в 2025 году пострадало меньше всего людей, стали Ненецкий и Чукотский автономные округа - 23 и 25 человек соответственно, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики происшествий. Два этих региона стали единственными в России, где за 2025 год в результате ДТП пострадало менее ста человек. На третьем месте - Чечня, где показатель составил 190 человек. Далее расположились Магаданская область (213 человек), Еврейская автономная область (274 человека) и Республика Ингушетия (328 человек). Регионом-лидером по количеству людей, пострадавших в ДТП в 2025 году стала Москва. Этот показатель в столице составил почти 9,1 тысячи человек. Второе место занял Краснодарский край (7 тысяч человек), а третье - Нижегородская область (5,8 тысячи человек). Как сообщало ранее РИА Новости, общее количество людей, пострадавших в результате ДТП в России за 2025 год составило 158,8 тысячи человек, данный результат стал минимальным с 2010 года.
