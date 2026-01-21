Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с наименьшим числом пострадавших в ДТП - 21.01.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с наименьшим числом пострадавших в ДТП
Названы регионы с наименьшим числом пострадавших в ДТП - 21.01.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с наименьшим числом пострадавших в ДТП
Регионами России, где в 2025 году пострадало меньше всего людей, стали Ненецкий и Чукотский автономные округа - 23 и 25 человек соответственно, выяснило РИА... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T03:49+0300
2026-01-21T06:58+0300
общество
бизнес
россия
чечня
магаданская область
москва
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Регионами России, где в 2025 году пострадало меньше всего людей, стали Ненецкий и Чукотский автономные округа - 23 и 25 человек соответственно, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики происшествий. Два этих региона стали единственными в России, где за 2025 год в результате ДТП пострадало менее ста человек. На третьем месте - Чечня, где показатель составил 190 человек. Далее расположились Магаданская область (213 человек), Еврейская автономная область (274 человека) и Республика Ингушетия (328 человек). Регионом-лидером по количеству людей, пострадавших в ДТП в 2025 году стала Москва. Этот показатель в столице составил почти 9,1 тысячи человек. Второе место занял Краснодарский край (7 тысяч человек), а третье - Нижегородская область (5,8 тысячи человек). Как сообщало ранее РИА Новости, общее количество людей, пострадавших в результате ДТП в России за 2025 год составило 158,8 тысячи человек, данный результат стал минимальным с 2010 года.
чечня
магаданская область
москва
общество , бизнес, россия, чечня, магаданская область, москва
Общество , Бизнес, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА
03:49 21.01.2026 (обновлено: 06:58 21.01.2026)
 
Названы регионы с наименьшим числом пострадавших в ДТП

Жители Ненецкого и Чукотского АО реже всего становились пострадавшими в ДТП

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Регионами России, где в 2025 году пострадало меньше всего людей, стали Ненецкий и Чукотский автономные округа - 23 и 25 человек соответственно, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики происшествий.
Два этих региона стали единственными в России, где за 2025 год в результате ДТП пострадало менее ста человек. На третьем месте - Чечня, где показатель составил 190 человек.
Далее расположились Магаданская область (213 человек), Еврейская автономная область (274 человека) и Республика Ингушетия (328 человек).
Регионом-лидером по количеству людей, пострадавших в ДТП в 2025 году стала Москва. Этот показатель в столице составил почти 9,1 тысячи человек. Второе место занял Краснодарский край (7 тысяч человек), а третье - Нижегородская область (5,8 тысячи человек).
Как сообщало ранее РИА Новости, общее количество людей, пострадавших в результате ДТП в России за 2025 год составило 158,8 тысячи человек, данный результат стал минимальным с 2010 года.
 
ОбществоБизнесРОССИЯЧЕЧНЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМОСКВА
 
 
