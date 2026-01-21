https://1prime.ru/20260121/religioved-866731671.html

Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Штраф за пропаганду сатанизма можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев. "Там есть карта с сатаной, а это противозаконно. Пропаганда экстремистского движения сатанистов, запрещенного на территории РФ, может осуществляться посредством этих карт", - рассказал Силантьев. Религиовед напомнил, что Ленинский районный суд Краснодара в октябре оштрафовал местную жительницу за публикацию в соцсети карты таро с изображением дьявола и пентаграммой. Верховный суд России в июле 2025 года признал "Международное движение сатанистов" экстремистским и запретил его. В соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", в частности, запрещено публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.

