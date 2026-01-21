Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/religioved-866731671.html
Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма
Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма - 21.01.2026, ПРАЙМ
Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма
Штраф за пропаганду сатанизма можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:38+0300
2026-01-21T05:38+0300
общество
россия
рф
краснодар
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866731671.jpg?1768963084
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Штраф за пропаганду сатанизма можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев. "Там есть карта с сатаной, а это противозаконно. Пропаганда экстремистского движения сатанистов, запрещенного на территории РФ, может осуществляться посредством этих карт", - рассказал Силантьев. Религиовед напомнил, что Ленинский районный суд Краснодара в октябре оштрафовал местную жительницу за публикацию в соцсети карты таро с изображением дьявола и пентаграммой. Верховный суд России в июле 2025 года признал "Международное движение сатанистов" экстремистским и запретил его. В соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", в частности, запрещено публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
рф
краснодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, краснодар, верховный суд
Общество , РОССИЯ, РФ, КРАСНОДАР, Верховный суд
05:38 21.01.2026
 
Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма

Религиовед Силантьев: штраф за пропаганду сатанизма можно получить за карту с дьяволом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Штраф за пропаганду сатанизма можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.
"Там есть карта с сатаной, а это противозаконно. Пропаганда экстремистского движения сатанистов, запрещенного на территории РФ, может осуществляться посредством этих карт", - рассказал Силантьев.
Религиовед напомнил, что Ленинский районный суд Краснодара в октябре оштрафовал местную жительницу за публикацию в соцсети карты таро с изображением дьявола и пентаграммой.
Верховный суд России в июле 2025 года признал "Международное движение сатанистов" экстремистским и запретил его. В соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", в частности, запрещено публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
 
ОбществоРОССИЯРФКРАСНОДАРВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала