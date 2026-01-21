https://1prime.ru/20260121/religioved-866731671.html
Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма
Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма - 21.01.2026, ПРАЙМ
Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма
Штраф за пропаганду сатанизма можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:38+0300
2026-01-21T05:38+0300
2026-01-21T05:38+0300
общество
россия
рф
краснодар
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866731671.jpg?1768963084
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Штраф за пропаганду сатанизма можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.
"Там есть карта с сатаной, а это противозаконно. Пропаганда экстремистского движения сатанистов, запрещенного на территории РФ, может осуществляться посредством этих карт", - рассказал Силантьев.
Религиовед напомнил, что Ленинский районный суд Краснодара в октябре оштрафовал местную жительницу за публикацию в соцсети карты таро с изображением дьявола и пентаграммой.
Верховный суд России в июле 2025 года признал "Международное движение сатанистов" экстремистским и запретил его. В соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", в частности, запрещено публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
рф
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, краснодар, верховный суд
Общество , РОССИЯ, РФ, КРАСНОДАР, Верховный суд
Религиовед рассказал о штрафах за пропаганду сатанизма
Религиовед Силантьев: штраф за пропаганду сатанизма можно получить за карту с дьяволом
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Штраф за пропаганду сатанизма можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.
"Там есть карта с сатаной, а это противозаконно. Пропаганда экстремистского движения сатанистов, запрещенного на территории РФ, может осуществляться посредством этих карт", - рассказал Силантьев.
Религиовед напомнил, что Ленинский районный суд Краснодара в октябре оштрафовал местную жительницу за публикацию в соцсети карты таро с изображением дьявола и пентаграммой.
Верховный суд России в июле 2025 года признал "Международное движение сатанистов" экстремистским и запретил его. В соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", в частности, запрещено публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.