Лихачев рассказал о росте зарубежной выручки "Росатома"

Лихачев рассказал о росте зарубежной выручки "Росатома" - 21.01.2026, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о росте зарубежной выручки "Росатома"

Зарубежная выручка государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" за пять лет выросла в 2,2 раза, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T10:33+0300

2026-01-21T10:33+0300

2026-01-21T10:33+0300

экономика

россия

алексей лихачев

михаил мишустин

росатом

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Зарубежная выручка государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" за пять лет выросла в 2,2 раза, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Очень кратко в горизонте последней пятилетки могу сказать... в 2,2 раза рост зарубежной выручки", - сказал Лихачев. Также гендиректор "Росатома" отметил, что уже идёт работа на девяти из 18 новых площадок корпорации.

россия, алексей лихачев, михаил мишустин, росатом