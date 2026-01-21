Лихачев рассказал о росте зарубежной выручки "Росатома"

https://1prime.ru/20260121/rosatom-866738817.html
2026-01-21T10:33+0300
экономика
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
росатом
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Зарубежная выручка государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" за пять лет выросла в 2,2 раза, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Очень кратко в горизонте последней пятилетки могу сказать... в 2,2 раза рост зарубежной выручки", - сказал Лихачев. Также гендиректор "Росатома" отметил, что уже идёт работа на девяти из 18 новых площадок корпорации.
