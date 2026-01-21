https://1prime.ru/20260121/rosatom-866738945.html

Лихачев рассказал о средней зарплате в "Росатоме"

экономика

рф

алексей лихачев

михаил мишустин

росатом

заработная плата

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Рост средней зарплаты в государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" позволяет удержаться в рыночных показателях, она превысит 150 тысяч рублей на человека, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Рост средней зарплаты позволяет нам удержаться в рыночных показателях, она превысит 150 тысяч рублей на человека", - сказал Лихачев.

