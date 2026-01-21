Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" гособоронзаказа - 21.01.2026
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" гособоронзаказа
"Росатом" выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100% в 2025 году, рассказал сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв.
экономика
технологии
россия
рф
алексей лихачев
михаил мишустин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866739237_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_302c0b24a6c523eb6e6006bc75bd95c9.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100% в 2025 году, рассказал сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв. "Все цели по государственным заданиям и по планам госкорпорации в 2025 году выполнены. Ядерный и неядерный гособоронзаказ фиксируется на выполнении 100%", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
10:37 21.01.2026
 
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" гособоронзаказа

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Павильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100% в 2025 году, рассказал сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв.
"Все цели по государственным заданиям и по планам госкорпорации в 2025 году выполнены. Ядерный и неядерный гособоронзаказ фиксируется на выполнении 100%", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
 
