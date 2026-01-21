https://1prime.ru/20260121/rosatom-866739389.html

Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" гособоронзаказа

Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" гособоронзаказа - 21.01.2026, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" гособоронзаказа

"Росатом" выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100% в 2025 году, рассказал сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T10:37+0300

2026-01-21T10:37+0300

2026-01-21T10:37+0300

экономика

технологии

россия

рф

алексей лихачев

михаил мишустин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866739237_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_302c0b24a6c523eb6e6006bc75bd95c9.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100% в 2025 году, рассказал сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв. "Все цели по государственным заданиям и по планам госкорпорации в 2025 году выполнены. Ядерный и неядерный гособоронзаказ фиксируется на выполнении 100%", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, алексей лихачев, михаил мишустин, росатом