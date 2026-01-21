https://1prime.ru/20260121/rosatom-866739389.html
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" гособоронзаказа
экономика
технологии
россия
рф
алексей лихачев
михаил мишустин
росатом
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100% в 2025 году, рассказал сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв. "Все цели по государственным заданиям и по планам госкорпорации в 2025 году выполнены. Ядерный и неядерный гособоронзаказ фиксируется на выполнении 100%", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
