Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома"

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Консолидированная инвестиционная программа "Росатома" по итогам 2025 года достигла 1,66 триллиона рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Рост объёмов деятельности позволяет нам увеличить наш вклад в экономику. Консолидированная инвестиционная программа госкорпорации по 2025 году достигнет 1,66 триллиона рублей", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
