Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/rosatom-866740690.html
Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома"
Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома"
Консолидированная инвестиционная программа "Росатома" по итогам 2025 года достигла 1,66 триллиона рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T10:58+0300
2026-01-21T10:58+0300
экономика
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
росатом
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864998861_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78e1b8ca0d0b5b6e1ba87ed72e4e7a9d.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Консолидированная инвестиционная программа "Росатома" по итогам 2025 года достигла 1,66 триллиона рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Рост объёмов деятельности позволяет нам увеличить наш вклад в экономику. Консолидированная инвестиционная программа госкорпорации по 2025 году достигнет 1,66 триллиона рублей", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864998861_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_8513cdfd20e13aca8d7490d1e8060bd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей лихачев, михаил мишустин, росатом, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Росатом, инвестиции
10:58 21.01.2026
 
Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома"

Лихачев: инвестпрограмма Росатома по итогам 2025 года достигла 1,66 триллиона рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Консолидированная инвестиционная программа "Росатома" по итогам 2025 года достигла 1,66 триллиона рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Рост объёмов деятельности позволяет нам увеличить наш вклад в экономику. Консолидированная инвестиционная программа госкорпорации по 2025 году достигнет 1,66 триллиона рублей", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
 
ЭкономикаРОССИЯАлексей ЛихачевМихаил МишустинРосатоминвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала