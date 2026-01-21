Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал об импортозамещении в "Росатоме" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/rosatom-866740813.html
Лихачев рассказал об импортозамещении в "Росатоме"
Лихачев рассказал об импортозамещении в "Росатоме" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал об импортозамещении в "Росатоме"
"Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре, в целом по ПО - на 80%, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T11:00+0300
2026-01-21T11:00+0300
экономика
технологии
россия
рф
алексей лихачев
михаил мишустин
росатом
импортозамещение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре, в целом по ПО - на 80%, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы вышли на стопроцентную импортонезависимость по критической инфраструктуре госкорпорации, 80% общего объема отечественного ПО в рамках всех проектов", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50bce59e99a527c3f6bd6b448b4dadd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, алексей лихачев, михаил мишустин, росатом, импортозамещение
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Росатом, импортозамещение
11:00 21.01.2026
 
Лихачев рассказал об импортозамещении в "Росатоме"

Лихачев: "Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре, в целом по ПО - на 80%, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы вышли на стопроцентную импортонезависимость по критической инфраструктуре госкорпорации, 80% общего объема отечественного ПО в рамках всех проектов", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФАлексей ЛихачевМихаил МишустинРосатомимпортозамещение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала