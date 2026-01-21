https://1prime.ru/20260121/rosatom-866740813.html
Лихачев рассказал об импортозамещении в "Росатоме"
Лихачев рассказал об импортозамещении в "Росатоме" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал об импортозамещении в "Росатоме"
"Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре, в целом по ПО - на 80%, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре, в целом по ПО - на 80%, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы вышли на стопроцентную импортонезависимость по критической инфраструктуре госкорпорации, 80% общего объема отечественного ПО в рамках всех проектов", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Лихачев рассказал об импортозамещении в "Росатоме"
Лихачев: "Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре