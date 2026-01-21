Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11:27 21.01.2026
 
Глава "Росатома" рассказал о росте выработки электроэнергии

Лихачев: "Росатом" увеличил выработку электроэнергии в 2025 г на 2,5 млрд киловатт-часов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Стенд компании "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Росатомом" в 2025 году превысит плановое задание на 2,5 миллиарда киловатт-часов, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

"Выработка электроэнергии идет выше 2024 года и превысит плановое задание на 2,5 миллиарда киловатт-часов", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

 
