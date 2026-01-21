https://1prime.ru/20260121/rosatom-866745293.html
Глава "Росатома" рассказал о росте выработки электроэнергии
Глава "Росатома" рассказал о росте выработки электроэнергии
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Росатомом" в 2025 году превысит плановое задание на 2,5 миллиарда киловатт-часов, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. "Выработка электроэнергии идет выше 2024 года и превысит плановое задание на 2,5 миллиарда киловатт-часов", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
