Глава "Росатома" рассказал о росте выработки электроэнергии

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Росатомом" в 2025 году превысит плановое задание на 2,5 миллиарда киловатт-часов, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. "Выработка электроэнергии идет выше 2024 года и превысит плановое задание на 2,5 миллиарда киловатт-часов", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

