Лихачев рассказал о работе "Росатома" по вводу в эксплуатацию Курской АЭС-2

"Росатом" делает всё для ввода в эксплуатацию Курской АЭС-2 в 2026 году, сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв. | 21.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" делает всё для ввода в эксплуатацию Курской АЭС-2 в 2026 году, сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв. "Мы делаем всё для ввода её (Курской АЭС-2 - ред.) в опытно-промышленную эксплуатацию в 2026 году", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

