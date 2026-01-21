https://1prime.ru/20260121/rosatom-866745979.html
Лихачев рассказал о работе "Росатома" по вводу в эксплуатацию Курской АЭС-2
Лихачев рассказал о работе "Росатома" по вводу в эксплуатацию Курской АЭС-2 - 21.01.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о работе "Росатома" по вводу в эксплуатацию Курской АЭС-2
21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" делает всё для ввода в эксплуатацию Курской АЭС-2 в 2026 году, сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв. "Мы делаем всё для ввода её (Курской АЭС-2 - ред.) в опытно-промышленную эксплуатацию в 2026 году", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Лихачев рассказал о работе "Росатома" по вводу в эксплуатацию Курской АЭС-2
