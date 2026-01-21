Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" готов предложить КНР новые решения по ядерному топливу
"Росатом" готов предложить КНР новые решения по ядерному топливу
2026-01-21T14:34+0300
2026-01-21T14:34+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Китаю новые продукты и решения по ядерному топливу для атомной энергетики, заявил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") Олег Григорьев. "Росатом" сообщил, что поставил ядерное топливо для пуска построенного с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в КНР. "В целом наше партнерство с компаниями корпорации CNNC развивается очень динамично, включая сразу несколько направлений – это и локализация производства, и топливообеспечение реакторов на быстрых нейтронах, и другая тематика. При этом потенциал нашего сотрудничества в ядерном топливном цикле далеко не исчерпан, мы видим широкие перспективы для его развития и со своей стороны готовы предложить китайскому рынку новые продукты и решения", – сказал Григорьев, слова которого приведены в сообщении.
китай, росатом, атомная энергетика, россия
Энергетика, КИТАЙ, Росатом, атомная энергетика, РОССИЯ
14:34 21.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Китаю новые продукты и решения по ядерному топливу для атомной энергетики, заявил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") Олег Григорьев.
"Росатом" сообщил, что поставил ядерное топливо для пуска построенного с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в КНР.
"В целом наше партнерство с компаниями корпорации CNNC развивается очень динамично, включая сразу несколько направлений – это и локализация производства, и топливообеспечение реакторов на быстрых нейтронах, и другая тематика. При этом потенциал нашего сотрудничества в ядерном топливном цикле далеко не исчерпан, мы видим широкие перспективы для его развития и со своей стороны готовы предложить китайскому рынку новые продукты и решения", – сказал Григорьев, слова которого приведены в сообщении.
 
