"Росатом" готов предложить КНР новые решения по ядерному топливу
2026-01-21T14:34+0300
2026-01-21T14:34+0300
2026-01-21T14:34+0300
энергетика
китай
росатом
атомная энергетика
россия
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Китаю новые продукты и решения по ядерному топливу для атомной энергетики, заявил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") Олег Григорьев. "Росатом" сообщил, что поставил ядерное топливо для пуска построенного с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в КНР. "В целом наше партнерство с компаниями корпорации CNNC развивается очень динамично, включая сразу несколько направлений – это и локализация производства, и топливообеспечение реакторов на быстрых нейтронах, и другая тематика. При этом потенциал нашего сотрудничества в ядерном топливном цикле далеко не исчерпан, мы видим широкие перспективы для его развития и со своей стороны готовы предложить китайскому рынку новые продукты и решения", – сказал Григорьев, слова которого приведены в сообщении.
