https://1prime.ru/20260121/rosatom-866753429.html

"Росатом" готов предложить КНР новые решения по ядерному топливу

"Росатом" готов предложить КНР новые решения по ядерному топливу - 21.01.2026, ПРАЙМ

"Росатом" готов предложить КНР новые решения по ядерному топливу

"Росатом" готов предложить Китаю новые продукты и решения по ядерному топливу для атомной энергетики, заявил старший вице-президент по коммерции и... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T14:34+0300

2026-01-21T14:34+0300

2026-01-21T14:34+0300

энергетика

китай

росатом

атомная энергетика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881985_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aac7ad71cbede936e92006e256717e5b.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Китаю новые продукты и решения по ядерному топливу для атомной энергетики, заявил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") Олег Григорьев. "Росатом" сообщил, что поставил ядерное топливо для пуска построенного с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в КНР. "В целом наше партнерство с компаниями корпорации CNNC развивается очень динамично, включая сразу несколько направлений – это и локализация производства, и топливообеспечение реакторов на быстрых нейтронах, и другая тематика. При этом потенциал нашего сотрудничества в ядерном топливном цикле далеко не исчерпан, мы видим широкие перспективы для его развития и со своей стороны готовы предложить китайскому рынку новые продукты и решения", – сказал Григорьев, слова которого приведены в сообщении.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, росатом, атомная энергетика, россия