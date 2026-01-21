https://1prime.ru/20260121/rossija-866727700.html

Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на $1,3 миллиона

Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на $1,3 миллиона - 21.01.2026, ПРАЙМ

Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на $1,3 миллиона

Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на 1,3 миллиона долларов – это минимум с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T00:26+0300

2026-01-21T00:26+0300

2026-01-21T00:26+0300

экономика

россия

финансы

южная корея

сша

сингапур

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866727700.jpg?1768944410

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на 1,3 миллиона долларов – это минимум с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни. За год российские закупки снизились на треть, достигнув всего 1,3 миллиона долларов. Меньше последний раз было пять лет назад, когда российский импорт мандаринов из Южной Кореи составил всего 547 тысяч долларов. Россия является крупнейшим покупателем южнокорейских мандаринов. При этом поставки есть еще в несколько стран, крупнейшими из которых в прошлом году были США (748 тысяч долларов), Сингапур (558 тысяч) и Монголия (390 тысяч долларов).

южная корея

сша

сингапур

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, южная корея, сша, сингапур