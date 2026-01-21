Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на $1,3 миллиона - 21.01.2026, ПРАЙМ
Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на $1,3 миллиона
2026-01-21T00:26+0300
2026-01-21T00:26+0300
экономика
россия
финансы
южная корея
сша
сингапур
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на 1,3 миллиона долларов – это минимум с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни. За год российские закупки снизились на треть, достигнув всего 1,3 миллиона долларов. Меньше последний раз было пять лет назад, когда российский импорт мандаринов из Южной Кореи составил всего 547 тысяч долларов. Россия является крупнейшим покупателем южнокорейских мандаринов. При этом поставки есть еще в несколько стран, крупнейшими из которых в прошлом году были США (748 тысяч долларов), Сингапур (558 тысяч) и Монголия (390 тысяч долларов).
россия, финансы, южная корея, сша, сингапур
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, СИНГАПУР
00:26 21.01.2026
 
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на 1,3 миллиона долларов – это минимум с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни.
За год российские закупки снизились на треть, достигнув всего 1,3 миллиона долларов. Меньше последний раз было пять лет назад, когда российский импорт мандаринов из Южной Кореи составил всего 547 тысяч долларов.
Россия является крупнейшим покупателем южнокорейских мандаринов. При этом поставки есть еще в несколько стран, крупнейшими из которых в прошлом году были США (748 тысяч долларов), Сингапур (558 тысяч) и Монголия (390 тысяч долларов).
 
Экономика РОССИЯ Финансы ЮЖНАЯ КОРЕЯ США СИНГАПУР
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
