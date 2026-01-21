https://1prime.ru/20260121/rossija-866727700.html
Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на $1,3 миллиона
Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на $1,3 миллиона - 21.01.2026, ПРАЙМ
Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на $1,3 миллиона
Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на 1,3 миллиона долларов – это минимум с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T00:26+0300
2026-01-21T00:26+0300
2026-01-21T00:26+0300
экономика
россия
финансы
южная корея
сша
сингапур
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866727700.jpg?1768944410
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на 1,3 миллиона долларов – это минимум с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни.
За год российские закупки снизились на треть, достигнув всего 1,3 миллиона долларов. Меньше последний раз было пять лет назад, когда российский импорт мандаринов из Южной Кореи составил всего 547 тысяч долларов.
Россия является крупнейшим покупателем южнокорейских мандаринов. При этом поставки есть еще в несколько стран, крупнейшими из которых в прошлом году были США (748 тысяч долларов), Сингапур (558 тысяч) и Монголия (390 тысяч долларов).
южная корея
сша
сингапур
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, южная корея, сша, сингапур
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, СИНГАПУР
Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на $1,3 миллиона
Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на 1,3 миллиона долларов
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году ввезла мандаринов из Южной Кореи на 1,3 миллиона долларов – это минимум с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни.
За год российские закупки снизились на треть, достигнув всего 1,3 миллиона долларов. Меньше последний раз было пять лет назад, когда российский импорт мандаринов из Южной Кореи составил всего 547 тысяч долларов.
Россия является крупнейшим покупателем южнокорейских мандаринов. При этом поставки есть еще в несколько стран, крупнейшими из которых в прошлом году были США (748 тысяч долларов), Сингапур (558 тысяч) и Монголия (390 тысяч долларов).