Россия сократила импорт смартфонов из Китая в 1,5 раза
Россия сократила импорт смартфонов из Китая в 1,5 раза - 21.01.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт смартфонов из Китая в 1,5 раза
Россия по итогам 2025 года сократила импорт смартфонов из Китая в 1,5 раза, до минимального значения за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным китайской... | 21.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года сократила импорт смартфонов из Китая в 1,5 раза, до минимального значения за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Поставки в прошлом году просели до 1,8 миллиарда долларов, что стало минимальным показателем в денежном выражении, по меньшей мере, за четыре года - статистика доступна по 2022 год включительно.
Россия - не единственная страна, заметно сократившая закупки устройств из Китая в прошлом году: для сравнения, США урезали импорт на треть, до 23,3 миллиарда долларов.
В целом Китай по итогам прошлого года сократил поставки смартфонов на зарубежные рынки на 9%, до 120,4 миллиарда долларов. Крупнейшим их покупателем является Гонконг (22% всех поставок материкового Китая пришлось именно на него), также в первую тройку входят США (19%) и Япония (7%). Россия с рядом стран занимает шестое место (2%).
