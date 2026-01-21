https://1prime.ru/20260121/rossija-866728379.html

Россия сократила импорт смартфонов из Китая в 1,5 раза

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года сократила импорт смартфонов из Китая в 1,5 раза, до минимального значения за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Поставки в прошлом году просели до 1,8 миллиарда долларов, что стало минимальным показателем в денежном выражении, по меньшей мере, за четыре года - статистика доступна по 2022 год включительно. Россия - не единственная страна, заметно сократившая закупки устройств из Китая в прошлом году: для сравнения, США урезали импорт на треть, до 23,3 миллиарда долларов. В целом Китай по итогам прошлого года сократил поставки смартфонов на зарубежные рынки на 9%, до 120,4 миллиарда долларов. Крупнейшим их покупателем является Гонконг (22% всех поставок материкового Китая пришлось именно на него), также в первую тройку входят США (19%) и Япония (7%). Россия с рядом стран занимает шестое место (2%).

