Россия может нарастить поставки рыбопродукции на европейский рынок

Россия может нарастить поставки рыбопродукции на европейский рынок

2026-01-21T03:06+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

сша

дания

норвегия

александр панин

александра панина

дональд трамп

ес

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия может нарастить поставки рыбопродукции на европейский рынок, если страны ЕС решат ответить "зеркально" на пошлины США, рассказал РИА Новости председатель Рыбного союза Александр Панин. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. "В случае вступления с 1 февраля 2026 года в силу решения США о введении пошлин на ввоз товаров из ряда стран ЕС... могут последовать ответные меры этих стран. Наиболее вероятный вариант - это "зеркальный ответ", то есть 10% ввозные пошлины на товары из США", - сказал он. "В таком случае цена на американскую рыбопродукцию на рынке ЕС неизбежно вырастет, что повысит конкурентоспособность российских товаров и повлечет за собой увеличение объемов их поставок в деньгах и, возможно, в весе", - объяснил Панин. Он добавил, что российская рыбопродукция уже сейчас теснит американскую на европейском рынке. По итогам трех кварталов прошлого года российский экспорт филе минтая вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 93 тысяч тонн на сумму 245 миллионов долларов. При этом поставки из США сократились на 5%, до 76 тысяч тонн на сумму 265 миллионов долларов. Помимо этого, российский экспорт сурими из минтая вырос на 5% в стоимостном выражении. Так, поставки этого продукта на европейский рынок составили 9 тысяч тонн на сумму 15 миллионов долларов. Тогда как поставки из США упали на 20%, до 29 тысяч тонн на сумму 65 миллионов долларов.

2026

