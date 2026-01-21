https://1prime.ru/20260121/rossija-866728732.html
Россия может нарастить поставки рыбопродукции на европейский рынок
Россия может нарастить поставки рыбопродукции на европейский рынок
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
сша
дания
норвегия
александр панин
александра панина
дональд трамп
ес
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия может нарастить поставки рыбопродукции на европейский рынок, если страны ЕС решат ответить "зеркально" на пошлины США, рассказал РИА Новости председатель Рыбного союза Александр Панин.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"В случае вступления с 1 февраля 2026 года в силу решения США о введении пошлин на ввоз товаров из ряда стран ЕС... могут последовать ответные меры этих стран. Наиболее вероятный вариант - это "зеркальный ответ", то есть 10% ввозные пошлины на товары из США", - сказал он.
"В таком случае цена на американскую рыбопродукцию на рынке ЕС неизбежно вырастет, что повысит конкурентоспособность российских товаров и повлечет за собой увеличение объемов их поставок в деньгах и, возможно, в весе", - объяснил Панин.
Он добавил, что российская рыбопродукция уже сейчас теснит американскую на европейском рынке. По итогам трех кварталов прошлого года российский экспорт филе минтая вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 93 тысяч тонн на сумму 245 миллионов долларов. При этом поставки из США сократились на 5%, до 76 тысяч тонн на сумму 265 миллионов долларов.
Помимо этого, российский экспорт сурими из минтая вырос на 5% в стоимостном выражении. Так, поставки этого продукта на европейский рынок составили 9 тысяч тонн на сумму 15 миллионов долларов. Тогда как поставки из США упали на 20%, до 29 тысяч тонн на сумму 65 миллионов долларов.
Глава Рыбного союза Панин: Россия может нарастить поставки рыбопродукции в ЕС
