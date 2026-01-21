https://1prime.ru/20260121/rossija-866730291.html
В России предложили ограничить рекламу продуктов с содержанием сахара
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Председатель Общероссийского движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила ввести ограничение на рекламу на телевидении, радио и в интернете продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, ориентированную на несовершеннолетних.
Обращение с соответствующим предложением в адрес главы ФАС Максима Шаскольского есть в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть следующие меры: установление временных ограничений на рекламу продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении и радио (в том числе с 06:00 до 23:00); введение ограничений на платное продвижение такой продукции в сети Интернет, включая социальные сети и видеохостинги, особенно в контенте, ориентированном на несовершеннолетних", - сказано в документе.
Также предлагается разработать совместно с Минздравом и профильными комитетами Госдумы перечня категорий продуктов, подпадающих под данные ограничения.
В движении отметили, что данная инициатива не направлена против пищевой промышленности как таковой, а носит превентивный характер и ориентирована исключительно на защиту наиболее уязвимой аудитории – детей, не обладающих достаточными возможностями для критической оценки рекламных сообщений.
"Речь идёт о продуктах, которые напрямую связаны с риском развития детского ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила РИА Новости Лещинская.
По ее словам, их реклама ежедневно и целенаправленно обращается к детям и их родителям, используя яркие образы, мультипликационных героев и популярных блогеров, что формирует у родителей и ребёнка искажённые пищевые предпочтения.
