Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260121/rostekh-866771344.html
Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов"
Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов"
Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", сообщила о своем намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве самарского... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T22:46+0300
2026-01-21T22:46+0300
происшествия
бизнес
финансы
недвижимость
москва
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861080983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a644ff5f0d13fd29a18c32e53fd2a5ec.jpg
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", сообщила о своем намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в сообщении "РТ-Капитала", размещенном на Федресурсе. "ООО "РТ-Капитал"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО "ПФК "Крылья Советов", - гласит объявление. Сумма неисполненных обязательств клуба в нем не уточняется. "РТ-Капитал" 19 января направил в арбитражный суд Москвы иск к "Крыльям Советов" о взыскании около 146 миллионов рублей. Этот же суд в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу. Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20260121/aktsii-866769266.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861080983_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2b6dd954c0468b4cf01135d5c3eb4155.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, недвижимость, москва, ростех
Происшествия, Бизнес, Финансы, Недвижимость, МОСКВА, Ростех
22:46 21.01.2026
 
Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов"

Дочка "Ростеха" сообщила о намерении требовать банкротства самарских "Крыльев Советов"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", сообщила о своем намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в сообщении "РТ-Капитала", размещенном на Федресурсе.
"ООО "РТ-Капитал"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО "ПФК "Крылья Советов", - гласит объявление. Сумма неисполненных обязательств клуба в нем не уточняется.
"РТ-Капитал" 19 января направил в арбитражный суд Москвы иск к "Крыльям Советов" о взыскании около 146 миллионов рублей. Этот же суд в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.
График - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Российский рынок акций ощутимо вырос и обновил максимумы начавшегося года
Вчера, 21:00
 
ПроисшествияБизнесФинансыНедвижимостьМОСКВАРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала