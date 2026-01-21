https://1prime.ru/20260121/rostekh-866771344.html

Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов"

2026-01-21T22:46+0300

МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", сообщила о своем намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в сообщении "РТ-Капитала", размещенном на Федресурсе. "ООО "РТ-Капитал"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО "ПФК "Крылья Советов", - гласит объявление. Сумма неисполненных обязательств клуба в нем не уточняется. "РТ-Капитал" 19 января направил в арбитражный суд Москвы иск к "Крыльям Советов" о взыскании около 146 миллионов рублей. Этот же суд в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу. Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.

