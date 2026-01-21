https://1prime.ru/20260121/rostekh-866771344.html
Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов"
Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов"
Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", сообщила о своем намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве самарского... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T22:46+0300
2026-01-21T22:46+0300
2026-01-21T22:46+0300
происшествия
бизнес
финансы
недвижимость
москва
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861080983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a644ff5f0d13fd29a18c32e53fd2a5ec.jpg
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", сообщила о своем намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в сообщении "РТ-Капитала", размещенном на Федресурсе. "ООО "РТ-Капитал"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО "ПФК "Крылья Советов", - гласит объявление. Сумма неисполненных обязательств клуба в нем не уточняется. "РТ-Капитал" 19 января направил в арбитражный суд Москвы иск к "Крыльям Советов" о взыскании около 146 миллионов рублей. Этот же суд в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу. Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20260121/aktsii-866769266.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861080983_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2b6dd954c0468b4cf01135d5c3eb4155.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, недвижимость, москва, ростех
Происшествия, Бизнес, Финансы, Недвижимость, МОСКВА, Ростех
Дочка "Ростеха" хочет потребовать банкротства самарских "Крыльев Советов"
Дочка "Ростеха" сообщила о намерении требовать банкротства самарских "Крыльев Советов"
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", сообщила о своем намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в сообщении "РТ-Капитала", размещенном на Федресурсе.
"ООО "РТ-Капитал"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО "ПФК "Крылья Советов", - гласит объявление. Сумма неисполненных обязательств клуба в нем не уточняется.
"РТ-Капитал" 19 января направил в арбитражный суд Москвы
иск к "Крыльям Советов" о взыскании около 146 миллионов рублей. Этот же суд в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.
Российский рынок акций ощутимо вырос и обновил максимумы начавшегося года