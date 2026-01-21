Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260121/ruslan-866732869.html
2026-01-21T07:02+0300
2026-01-21T07:10+0300
бизнес
россия
европа
ес
снг
бизнес, россия, европа, ес, снг
Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЕС, СНГ
07:02 21.01.2026 (обновлено: 07:10 21.01.2026)
 
Признанный иноагентом комик Руслан Белый* не стал сохранять статус ИП

Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый закрыл ИП в марте 2025 года

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* прекратил действие статуса индивидуального предпринимателя в России в марте 2025 года, говорится в официальных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основным видом значилась деятельность в области искусства и организации развлечений. Согласно документам, решение о прекращении ИП было принято 26 марта 2025 года. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в материалах.
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Белый*, который уехал из России в Европу, оспаривал решение в российских судах.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
БизнесРОССИЯЕВРОПАЕССНГ
 
 
