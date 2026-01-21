https://1prime.ru/20260121/ruslan-866732869.html

Признанный иноагентом комик Руслан Белый* не стал сохранять статус ИП

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* прекратил действие статуса индивидуального предпринимателя в России в марте 2025 года, говорится в официальных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Основным видом значилась деятельность в области искусства и организации развлечений. Согласно документам, решение о прекращении ИП было принято 26 марта 2025 года. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в материалах. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Белый*, который уехал из России в Европу, оспаривал решение в российских судах. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

