21.01.2026
Рынок российских акций вырос в начале основной торговой сессии
2026-01-21T10:24+0300
2026-01-21T10:24+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного растет в начале основной торговой сессии среды в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.14 мск снижался на 0,15% относительно предыдущего закрытия - до 2 742,31 пункта. В лидерах роста - акции "Селигдара" (+7,48%), ОГК‑2 (+2,37%), "Полюса" (+2,23%), "Норникеля" (+0,94%) и "Русала" (+0,88%). В лидерах снижения - бумаги "Генетико" (-1,08%), "Соллерса" (-0,78%), "М.Видео" (-0,69%), ОВК (-0,58%) и АФК "Система" (-0,57%). "В целом рынок по-прежнему находится в ожидании более четких геополитических и экономических сигналов, и всесторонняя неопределенность сдерживает возможности для более уверенного восстановления индекса Мосбиржи", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер". Они полагают, что бенчмарк в ближайшее время продолжит консолидацию вблизи 2700 пунктов. "Мы полагаем, что и сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в режиме ожидания новостных триггеров, главным образом, конечно, со стороны геополитики. Диапазон пока сохраняем прежним: 2725-2775 пунктов", - делится Екатерина Крылова из ПСБ. "Вчера в Давосе состоялась встреча российских и американских переговорщиков по Украине. По оценкам сторон, она прошла очень хорошо. Но сейчас этого уже мало для начала покупок акций", - отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Под конец недели тест 2800 пунктов вполне вероятен, ожидается продолжение покупок в акциях представителей цветмета, отдельных сильных историй внутреннего сектора, а также финсектора, заключила Крылова.
10:24 21.01.2026
 
Рынок акций РФ немного вырос в начале основной торговой сессии

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного растет в начале основной торговой сессии среды в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.14 мск снижался на 0,15% относительно предыдущего закрытия - до 2 742,31 пункта.
В лидерах роста - акции "Селигдара" (+7,48%), ОГК‑2 (+2,37%), "Полюса" (+2,23%), "Норникеля" (+0,94%) и "Русала" (+0,88%).
В лидерах снижения - бумаги "Генетико" (-1,08%), "Соллерса" (-0,78%), "М.Видео" (-0,69%), ОВК (-0,58%) и АФК "Система" (-0,57%).
"В целом рынок по-прежнему находится в ожидании более четких геополитических и экономических сигналов, и всесторонняя неопределенность сдерживает возможности для более уверенного восстановления индекса Мосбиржи", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер".
Они полагают, что бенчмарк в ближайшее время продолжит консолидацию вблизи 2700 пунктов.
"Мы полагаем, что и сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в режиме ожидания новостных триггеров, главным образом, конечно, со стороны геополитики. Диапазон пока сохраняем прежним: 2725-2775 пунктов", - делится Екатерина Крылова из ПСБ.
"Вчера в Давосе состоялась встреча российских и американских переговорщиков по Украине. По оценкам сторон, она прошла очень хорошо. Но сейчас этого уже мало для начала покупок акций", - отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Под конец недели тест 2800 пунктов вполне вероятен, ожидается продолжение покупок в акциях представителей цветмета, отдельных сильных историй внутреннего сектора, а также финсектора, заключила Крылова.
 
