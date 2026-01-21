Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,19% - 21.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260121/rynok-866767360.html
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,19%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,19% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,19%
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 1,19%, следует из данных Московской биржи. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T20:30+0300
2026-01-21T20:30+0300
экономика
рынок
акции
россия
ртс
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/34/832853427_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4fda21677b55cfc4fa5e6ab2360fb14f.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 1,19%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,19%, до 2 770,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,75% до 1 163,64 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,59%, до 1 125,93 пункта.
рынок, акции, россия, ртс, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, РТС, Мосбиржа
20:30 21.01.2026
 
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,19%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,19%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 21.01.2026
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 1,19%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,19%, до 2 770,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,75% до 1 163,64 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,59%, до 1 125,93 пункта.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 21.01.2026
Рынок российских акций вырос в начале основной торговой сессии
10:24
10:24
 
ЭкономикаРынокАкцииРОССИЯРТСМосбиржа
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
