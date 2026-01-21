Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,19%

https://1prime.ru/20260121/rynok-866767360.html
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 1,19%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,19%, до 2 770,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,75% до 1 163,64 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,59%, до 1 125,93 пункта.
