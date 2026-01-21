Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сахалине закрыли паромную переправу из-за непогоды - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/sahalin-866729949.html
На Сахалине закрыли паромную переправу из-за непогоды
На Сахалине закрыли паромную переправу из-за непогоды - 21.01.2026, ПРАЙМ
На Сахалине закрыли паромную переправу из-за непогоды
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра среды закрыта из-за непогоды в Татарском проливе, сообщает Главное управление МЧС России... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T04:55+0300
2026-01-21T04:55+0300
бизнес
россия
сахалин
хабаровский край
татарский пролив
порт ванино
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729949.jpg?1768960531
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра среды закрыта из-за непогоды в Татарском проливе, сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области. "С 07.00 21 января паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы регионального главка, все паромы находятся в порту Ванино.
сахалин
хабаровский край
татарский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, татарский пролив, порт ванино, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Хабаровский край, Татарский пролив, порт Ванино, МЧС
04:55 21.01.2026
 
На Сахалине закрыли паромную переправу из-за непогоды

Паромная переправа Холмск – Ванино закрыта из-за непогоды в Татарском проливе

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра среды закрыта из-за непогоды в Татарском проливе, сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"С 07.00 21 января паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы регионального главка, все паромы находятся в порту Ванино.
 
БизнесРОССИЯСахалинХабаровский крайТатарский проливпорт ВаниноМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала