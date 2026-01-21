https://1prime.ru/20260121/sahalin-866729949.html

На Сахалине закрыли паромную переправу из-за непогоды

На Сахалине закрыли паромную переправу из-за непогоды - 21.01.2026, ПРАЙМ

На Сахалине закрыли паромную переправу из-за непогоды

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра среды закрыта из-за непогоды в Татарском проливе, сообщает Главное управление МЧС России... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T04:55+0300

2026-01-21T04:55+0300

2026-01-21T04:55+0300

бизнес

россия

сахалин

хабаровский край

татарский пролив

порт ванино

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729949.jpg?1768960531

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра среды закрыта из-за непогоды в Татарском проливе, сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области. "С 07.00 21 января паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы регионального главка, все паромы находятся в порту Ванино.

сахалин

хабаровский край

татарский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, татарский пролив, порт ванино, мчс