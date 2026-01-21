На Сахалине закрыли паромную переправу из-за непогоды

https://1prime.ru/20260121/sahalin-866729949.html
2026-01-21T04:55+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729949.jpg?1768960531
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра среды закрыта из-за непогоды в Татарском проливе, сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"С 07.00 21 января паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы регионального главка, все паромы находятся в порту Ванино.
