https://1prime.ru/20260121/samolet-866744365.html
Рейс из Ташкента во Владивосток экстренно сел в Красноярске
Рейс из Ташкента во Владивосток экстренно сел в Красноярске - 21.01.2026, ПРАЙМ
Рейс из Ташкента во Владивосток экстренно сел в Красноярске
Самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет, сообщает авиагавань. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T11:15+0300
2026-01-21T11:15+0300
2026-01-21T11:15+0300
происшествия
бизнес
красноярск
ташкент
владивосток
uzbekistan airways
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет, сообщает авиагавань. "Двадцать первого января 2026 года в 14.46 по местному времени в аэропорту Красноярск совершил аварийную посадку по техническим причинам самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшее рейс HY707 по маршруту Ташкент - Владивосток... На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Сведений о пострадавших пассажирах не поступало", - говорится в публикации Telegram-канала аэропорта Красноярска.
красноярск
ташкент
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_2769f2339df1304650897e6453c80356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, красноярск, ташкент, владивосток, uzbekistan airways, воздушный транспорт
Происшествия, Бизнес, Красноярск, Ташкент, Владивосток, Uzbekistan Airways, Воздушный транспорт
Рейс из Ташкента во Владивосток экстренно сел в Красноярске
Рейс из Ташкента во Владивосток совершил аварийную посадку в Красноярске по техпричинам