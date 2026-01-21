Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Ташкента во Владивосток экстренно сел в Красноярске - 21.01.2026
Рейс из Ташкента во Владивосток экстренно сел в Красноярске
Самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет, сообщает авиагавань. | 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет, сообщает авиагавань. "Двадцать первого января 2026 года в 14.46 по местному времени в аэропорту Красноярск совершил аварийную посадку по техническим причинам самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшее рейс HY707 по маршруту Ташкент - Владивосток... На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Сведений о пострадавших пассажирах не поступало", - говорится в публикации Telegram-канала аэропорта Красноярска.
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет, сообщает авиагавань.
"Двадцать первого января 2026 года в 14.46 по местному времени в аэропорту Красноярск совершил аварийную посадку по техническим причинам самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшее рейс HY707 по маршруту Ташкент - Владивосток... На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Сведений о пострадавших пассажирах не поступало", - говорится в публикации Telegram-канала аэропорта Красноярска.
 
