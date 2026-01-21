https://1prime.ru/20260121/samolet-866744365.html

Рейс из Ташкента во Владивосток экстренно сел в Красноярске

2026-01-21T11:15+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет, сообщает авиагавань. "Двадцать первого января 2026 года в 14.46 по местному времени в аэропорту Красноярск совершил аварийную посадку по техническим причинам самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшее рейс HY707 по маршруту Ташкент - Владивосток... На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Сведений о пострадавших пассажирах не поступало", - говорится в публикации Telegram-канала аэропорта Красноярска.

