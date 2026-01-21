Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Boeing, экстренно севший в Красноярске, временно отстранили от эксплуатации - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260121/samolet-866746423.html
Boeing, экстренно севший в Красноярске, временно отстранили от эксплуатации
Boeing, экстренно севший в Красноярске, временно отстранили от эксплуатации - 21.01.2026, ПРАЙМ
Boeing, экстренно севший в Красноярске, временно отстранили от эксплуатации
Самолет Boeing, совершивший экстренную посадку в Красноярске по пути из Ташкента во Владивосток, временно отстранен от эксплуатации, сообщает Западно-Сибирская... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T11:51+0300
2026-01-21T11:51+0300
происшествия
бизнес
красноярск
ташкент
владивосток
ск рф
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Самолет Boeing, совершивший экстренную посадку в Красноярске по пути из Ташкента во Владивосток, временно отстранен от эксплуатации, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "В ходе выполнения рейса по маршруту Ташкент - Владивосток воздушное судно (767-300) авиакомпании "Узбекские авиалинии" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. Посадка осуществлена в штатном режиме. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации", - говорится в сообщении. Также в ведомстве уточняют, что Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса. В среду пресс-служба аэропорта заявила, что самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам. Уточнялось, что посадка прошла штатно, пострадавших нет. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
красноярск
ташкент
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_2769f2339df1304650897e6453c80356.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, красноярск, ташкент, владивосток, ск рф, воздушный транспорт
Происшествия, Бизнес, Красноярск, Ташкент, Владивосток, СК РФ, Воздушный транспорт
11:51 21.01.2026
 
Boeing, экстренно севший в Красноярске, временно отстранили от эксплуатации

Севший в Красноярске Boeing "Узбекских авиалиний" временно отстранили от эксплуатации

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing в небе
Пассажирский самолет Boeing в небе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Пассажирский самолет Boeing в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Самолет Boeing, совершивший экстренную посадку в Красноярске по пути из Ташкента во Владивосток, временно отстранен от эксплуатации, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В ходе выполнения рейса по маршруту Ташкент - Владивосток воздушное судно (767-300) авиакомпании "Узбекские авиалинии" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. Посадка осуществлена в штатном режиме. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточняют, что Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса.
В среду пресс-служба аэропорта заявила, что самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам. Уточнялось, что посадка прошла штатно, пострадавших нет. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
 
ПроисшествияБизнесКрасноярскТашкентВладивостокСК РФВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала