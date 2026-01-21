https://1prime.ru/20260121/samozapret-866736076.html

В Госдуме обсуждают возможность самозапрета на платежи в компьютерных играх

В Госдуме обсуждают возможность самозапрета на платежи в компьютерных играх - 21.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме обсуждают возможность самозапрета на платежи в компьютерных играх

21.01.2026

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В Госдуме обсуждается возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх", - написал Володин в своем канале на платформе MAX.Председатель Госдумы отметил, что введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх позволит защитить людей от противоправных действий, уберечь подростков от излишних трат в онлайн-играх, которые могут быть совершены под воздействием мошенников. "По информации МВД, за 10 месяцев 2025 года зафиксировано порядка 1000 преступлений против собственности, совершённых в игровых онлайн-сообществах. Как правило, речь идёт о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества", - подчеркнул он. По словам Володина, чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние. "Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей, по оценкам экспертов, превышает 850 миллионов рублей. Более половины краж совершается через игровые платформы", - добавил председатель Госдумы.Он также запустил опрос среди подписчиков своих соцсетей о поддержке введения самозапрета на платежи в компьютерных играх.

