В Госдуме обсуждают возможность самозапрета на платежи в компьютерных играх - 21.01.2026
В Госдуме обсуждают возможность самозапрета на платежи в компьютерных играх
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В Госдуме обсуждается возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. &quot;Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх&quot;, - написал Володин в своем канале на платформе MAX.Председатель Госдумы отметил, что введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх позволит защитить людей от противоправных действий, уберечь подростков от излишних трат в онлайн-играх, которые могут быть совершены под воздействием мошенников. "По информации МВД, за 10 месяцев 2025 года зафиксировано порядка 1000 преступлений против собственности, совершённых в игровых онлайн-сообществах. Как правило, речь идёт о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества", - подчеркнул он. По словам Володина, чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние. "Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей, по оценкам экспертов, превышает 850 миллионов рублей. Более половины краж совершается через игровые платформы", - добавил председатель Госдумы.Он также запустил опрос среди подписчиков своих соцсетей о поддержке введения самозапрета на платежи в компьютерных играх.
09:29 21.01.2026 (обновлено: 09:31 21.01.2026)
 
В Госдуме обсуждают возможность самозапрета на платежи в компьютерных играх

В Госдуме обсуждают возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В Госдуме обсуждается возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх", - написал Володин в своем канале на платформе MAX.

Председатель Госдумы отметил, что введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх позволит защитить людей от противоправных действий, уберечь подростков от излишних трат в онлайн-играх, которые могут быть совершены под воздействием мошенников.
"По информации МВД, за 10 месяцев 2025 года зафиксировано порядка 1000 преступлений против собственности, совершённых в игровых онлайн-сообществах. Как правило, речь идёт о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества", - подчеркнул он.
По словам Володина, чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние.
"Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей, по оценкам экспертов, превышает 850 миллионов рублей. Более половины краж совершается через игровые платформы", - добавил председатель Госдумы.
Он также запустил опрос среди подписчиков своих соцсетей о поддержке введения самозапрета на платежи в компьютерных играх.
