Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России снизится до 12-13%, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "Мы ожидаем, что к концу года она (ставка – ред.) снизится до 12-13%, это наш базовый прогноз. Примерно мы ставим -0,5 п.п. на каждом заседании, вот такой тренд", - сказал он в эфире РБК ТВ. Банк России по итогам последнего в прошлом году заседания совета директоров 19 декабря снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
