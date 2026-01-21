Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%
Сбербанк ожидает, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России снизится до 12-13%, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:37+0300
2026-01-21T23:37+0300
экономика
банки
финансы
сбербанк
банк россия
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России снизится до 12-13%, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "Мы ожидаем, что к концу года она (ставка – ред.) снизится до 12-13%, это наш базовый прогноз. Примерно мы ставим -0,5 п.п. на каждом заседании, вот такой тренд", - сказал он в эфире РБК ТВ. Банк России по итогам последнего в прошлом году заседания совета директоров 19 декабря снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
банки, финансы, сбербанк, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк, банк Россия
23:37 21.01.2026
 
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%

Сбербанк ожидает, что ключевая ставка ЦБ к концу года снизится до 12-13%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Сбер. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России снизится до 12-13%, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
"Мы ожидаем, что к концу года она (ставка – ред.) снизится до 12-13%, это наш базовый прогноз. Примерно мы ставим -0,5 п.п. на каждом заседании, вот такой тренд", - сказал он в эфире РБК ТВ.
Банк России по итогам последнего в прошлом году заседания совета директоров 19 декабря снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
ЭкономикаБанкиФинансыСбербанкбанк Россия
 
 
