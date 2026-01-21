Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин объяснил, почему европейцы не решаются конфисковать российские активы - 21.01.2026
Шохин объяснил, почему европейцы не решаются конфисковать российские активы
Шохин объяснил, почему европейцы не решаются конфисковать российские активы
Шохин объяснил, почему европейцы не решаются конфисковать российские активы
Европейцы не решаются конфисковать замороженные российские активы, потому что боятся юридических последствий и финансовых потерь, заявил в интервью РИА Новости... | 21.01.2026, ПРАЙМ
россия, финансы, рф, украина, киев, александр шохин, ес, рспп, euroclear
РОССИЯ, Экономика, Финансы, РФ, УКРАИНА, Киев, Александр Шохин, ЕС, РСПП, Euroclear
07:27 21.01.2026
 
Шохин объяснил, почему европейцы не решаются конфисковать российские активы

Глава РСПП Шохин: европейцы боятся последствий конфискации российских активов

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Европейцы не решаются конфисковать замороженные российские активы, потому что боятся юридических последствий и финансовых потерь, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Очень важно, что все-таки европейцы пришли к выводу, что конфисковать эти активы опасно, потому что Euroclear, как основной держатель этих активов, окажется под ударом судебных возможных исков и потерь", - сказал Шохин.
Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.
Как заявлял по итогам состоявшегося в конце прошлого года саммита в Брюсселе премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
"Но есть и другая сторона вопроса – это подрыв доверия к институту Евросоюза, что для многих является тоже достаточно чувствительным шагом, поскольку нормы международного права видимо ещё где-то работают", - заметил глава РСПП.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Вместе с тем, Шохин обратил внимание на странное совпадение между объемами замороженных активов РФ и суммой исковых требований американского фонда Noble Capital к России по так называемым "царским долгам".
"Недавно появилась идея встречных претензий к России по царским долгам, которые чудесным образом совпадают по расчетам авторов инициативы с замороженными активами РФ", - сказал глава РСПП.
Фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов на основании якобы существующих обязательств страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена существования Российской империи. Иск был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Позже Россия потребовала от истца отозвать его.
 
